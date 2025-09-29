Obrovská radosť slávneho herca: S manželkou čakajú TRETIE dieťa!

NEW YORK - Herec Kieran Culkin (42), známy najmä z kultovej komédie Sám doma či oceňovaného seriálu Succession, sa môže tešiť na ďalší prírastok do rodiny. Spolu s manželkou Jazz Charton totiž čakajú svoje tretie bábätko.
A nebolo treba ani žiadne oficiálne vyhlásenie – všetko totiž prezradilo viditeľné tehotenské bruško sympatickej Jazz.
Kieran si na udalosť obliekol sivý pruhovaný sveter a čierne nohavice, pričom svoju ruku nápadne položil na manželkino brucho. Jazz zas zažiarila v priliehavých béžových šatách, ktoré jej bruško dokonale zvýraznili. Obaja pôsobili šťastne a usmievali sa od ucha k uchu. Culkin pritom už pred viac ako rokom na udeľovaní cien Emmy verejne priznal, že by si želal viac detí. Poďakoval vtedy manželke za krásny život a dve deti – dcéru Kinsey Sioux (6) a syna Wildera Wolfa (4) – no rovno dodal: „Jazz, ja chcem ďalšie!“
Herec svoj sen zopakoval aj tento rok na Oscaroch, keď za film A Real Pain získal ďalšiu prestížnu sošku. Vtedy prezradil, že Jazz mu kedysi sľúbila: štvrté dieťa dostane, ak získa Oscara. A hoci si manželka na tento sľub spočiatku nespomínala, Culkin to nezabudol. Teraz je však jasné, že tretie dieťatko je na ceste a rodinka sa čoskoro rozrastie.