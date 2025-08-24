Záhadná SMRŤ speváčky Aaliyah (†22): TRAGICKÁ HAVÁRIA lietadla... Má v tom prsty P Diddy?!

BAHAMY - Speváčka a herečka Aaliyah bola považovaná za jednu z najväčších nádejí R&B a popovej hudby na prelome tisícročia. Predala viac ako 30 miliónov nahrávok a bola označovaná za princeznú R&B. Vo veku 22 rokov však tragicky zomrela pri havárii lietadla. Jej smrť dodnes vyvoláva pochybnosti... Vraj do stroja vôbec nechcela nastúpiť, mnohí dokonca s jej úmrtím spájajú škandalózneho P Diddyho!
Od tragédie zajtra uplynie 24 rokov. 25. augusta 2001 si speváčka prenajala lietadlo typu Cessna 402B. Trasa smerovala z Marsh Harbour na Bahamách do mesta Opa-locka v Miami. Hviezda na ostrovoch dokončovala natáčanie videoklipu k piesni Rock The Boat. Let domov bol pôvodne naplánovaný na nasledujúci deň, no keď sa s natáčaním skončilo skôr, speváčka so štábom sa rozhodli, že odídu hneď.
Hovorí sa, že napriek odporúčaniam pilota a batožinovej obsluhy bolo na palube naložené celé vybavenie, ktoré tvorcovia potrebovali pri natáčaní. A katastrofa bola na svete. Podľa správy NTSB sa liedadlo pri štarte odlepilo od dráhy a k zemi sa začalo rútiť krátko po vzlietnutí približne vo výške 60 metrov. No podľa posudku koronera 22-ročná speváčka trpela ochoreniami srdca, takže je možné, že sa pri havárii dostala do šokového stavu a ak by aj prežila, rekonvalescencia by bola takmer nemožná.
Po tragédii však na povrch okrem toho vyplávali viaceré šokujúce skutočnosti aj viacero konšpirácií.
1. Preťažené lietadlo
- Lietadlo bolo podľa vyšetrovania preťažené o cca 300 kg.
2. Pilot bez oprávnenia
- Pilot Luis Morales mal v čase nehody falošnú licenciu a neskôr mu v krvi našli stopy kokaínu a alkoholu
- mnohí sa preto pýtali, ako moho byť vôbec nasadený na let
3. Aaliyah údajne nechcela nastúpiť
- Podľa niektorých výpovedí bola Aaliyah vyčerpaná a pôvodne chcela počkať na väčšie lietadlo
- Objavila sa aj správa, že tesne pred odletom odmietala nastúpiť, pretože sa necítila bezpečne. Nakoniec ju vraj "presvedčili" alebo jej dali sedatívum, aby nastúpila (toto však nie je potvrdené a zostáva v rovine tvrdení)
4. Otázka zodpovednosti
- Dodnes sa diskutuje o tom, kto bol zodpovedný za rozhodnutie, že sa poletí práve týmto malým a preťaženým lietadlom.
- Niektorí fanúšikovia a investigatívni novinári tvrdia, že v tom mohli hrať rolu tlak na rýchly návrat a šetrenie nákladov
5. Konšpirácie
- Ako to pri tragických úmrtiach mladých celebrít býva, existujú aj rôzne neoverené teórie - jednou z nich je, že Aaliyah bola obeťou "hudobného priesmyslu" a s jej smrťou sa spája meno aktuálne súdne prepieraného P Diddyho.
Aaliyah Dana Haughton
Aaliyah sa narodila v Brooklyne a už v roku 1994 nahrala úspešný debutový album Age Aind't Nothing But a Number, z ktorého sa predalo vyše milión kópií. Jej v poradí tretí album s názvom Aaliyah vyšiel mesiac pred jej úmrtím a okamžite sa dostal do prvej pätice najpredávanejších amerických nahrávok.
Speváčka sa u širokej verejnosti preslávila hitom Try Again zo soundtracku k filmu Rómeo musí umrieť. Okrem nominácie na cenu Grammy sa jej ušli aj dve ceny MTV Awards - za najlepšie ženské video a za najlepšie video k filmu.
V akčnej snímke Rómeo musí umrieť sa Aaliyah predstavila v hlavnej roli po boku hviezdy ázijských bojových umení Jet Liho. Jej výkony zaujali hollywoodskych producentov a rok po smrti sa mala dokonca objaviť v pokračovaní nesmierne úspešného filmu Matrix.