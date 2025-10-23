Na Diddyho ZAÚTOČILI vo väzení: Zobudil sa s NOŽOM pri hrdle!

NEW YORK - Hudobný magnát Sean „Diddy“ Combs (55) si vo väzení prešiel okamihmi čistej hrôzy. Podľa jeho dlhoročného priateľa sa mal rapper zobudiť s nožom priloženým k hrdlu vo svojej cele v brooklynskom väzení!
Diddy si momentálne odpykáva trest v Metropolitan Detention Center v Brooklyne, kam sa dostal po odsúdení za sexuálne obchodovanie, kupliarstvo a vydieranie. Jeho priateľ Charlucci Finney, ktorý ho pozná viac ako 30 rokov, tvrdí, že útok sa odohral v noci, keď Diddy spal. „Zobudil sa s nožom pri krku,“ šokoval Finney v rozhovore pre Daily Mail. „Neviem, či sa ubránil sám alebo zasiahli strážnici, ale viem, že sa to naozaj stalo.“
Podľa Finneyho nešlo o pokus o vraždu, ale o výstrahu. „Keby ho chcel zabiť, Sean by už nežil. Stačila by sekunda a bolo by po všetkom,“ vysvetlil. „Zrejme to bolo varovanie – niečo v zmysle: ‘Nabudúce také šťastie mať nebudeš.’“ Tvrdí však, že Diddy sa zastrašiť nenechá. „Sean je z Harlemu. Nie je to človek, ktorého by niečo také zlomilo. Je silný, odolný a vždy si zachová svoju tvár,“ dodal.
Combs bol zatknutý v septembri 2024 a v júli tohto roka ho uznali vinným z dvoch bodov obžaloby. V septembri 2025 si vypočul rozsudok – štyri roky a dva mesiace federálneho väzenia. Okrem trestu musí absolvovať program duševného zdravia a liečby závislostí a zaplatiť pokutu 500 000 dolárov. Jeho právnici sa pokúšali o predčasné prepustenie, argumentovali tým, že už „odsedel viac ako rok v jednom z najtvrdších väzení v krajine“ a že „pochopil následky svojich činov“.
Podľa právnikov je Diddy neustále pod samovražedným dohľadom, pretože čelí extrémnemu stresu a hrozbám. Jeden z incidentov sa odohral aj pred pár mesiacmi – spoluväzeň sa naňho vrhol s improvizovanou čepeľou po tom, čo si Combs sadol na jeho miesto. Rapper ho vraj dokázal upokojiť rozhovorom, čím sa vyhol ďalšiemu útoku.