Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

David Key je POTOMKOM Adely Ostrolúckej: Prišlo mu DEDIČSTVO, na toto ho minie!

David Key s priateľom Frekerikom Zobraziť galériu (28)
David Key s priateľom Frekerikom (Zdroj: archív/David Key)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - David Key má za sebou veľký životný krok. S partnerom Frederikom sú už istý čas manželia, avšak ich manželstvo platí zatiaľ len za veľkou mlákou. Je toto dôvod, prečo dvojica zvažuje odchod zo Slovenska?

Pre Davida Keya je Dolly Buster BOHYŇA: Baby, robte so sebou niečo! Takto má vyzerať pravá žena Prečítajte si tiež

Pre Davida Keya je Dolly Buster BOHYŇA: Baby, robte so sebou niečo! Takto má vyzerať pravá žena
David Key sa netají tým, že sa jeho život za posledné mesiace obrátil hore nohami. Z jeho partnera je už nejaký čas manžel – lenže má to háčik. „Je to oficiálne, ale bohužiaľ u nás na Slovensku nie, my máme doma listiny, ktoré platia iba v USA. Čiže sme sa zobrali a som šťastný, ale tu to neplatí. Potom mi Dolly povedala, že prečo sme sa neprišli vziať do Nemecka, čo som nevedel, takže zrejme to platí všade, len nie u nás.“ 


David sa však okrem manželstva pochválil aj inými novinkami, ktoré znejú viac než veľkolepo. So svojím partnerom aktuálne riešia aj inú, príjemnú tému a tou je kúpa nehnuteľnosti v zahraničí – a vôbec to nevyzerá ako jednorazový výstrel do tmy. „My sme teraz s Frederikom riešili ďalšie dva apartmány v Egypte a chceme tam ešte investovať nejaké peniažky.“ Ako sme sa totiž dozvedeli, David aktuálne nemá hlboko do vrecka a vďaka rodinnému dedičstvu prišiel k slušnému obnosu peňazí. „Ja som potomkom Adely Ostrolúckej a moja mamina teraz zdedila nejaké pozemky, a to treba niekde otočiť, na účte peniažky nechcem mať a teraz nám pribudlo naozaj dosť peniažkov a treba to investovať,“ odhaľuje svoje plány spevák, ktorý tu však rozhodne nekončí! Padli reči aj o odchode zo Slovenska aj o podnikaní v zahraničí. Neuveríte, kam to má dvojica namierené!

David Key je POTOMKOM Adely Ostrolúckej: Prišlo mu DEDIČSTVO, na toto ho minie! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)

Viac o téme: David KeyPriateľ
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hviezda obľúbených vianočných filmov
Hviezda obľúbených vianočných filmov priznala: Manžel ma podviedol, syn sa pokúsil o samovraždu
Domáci prominenti
Fero Joke
Fero Joke vstal zo záhrobia! Prvé slová po škandále postavili fanúšikov na nohy: Komentáre rozbili internet
Domáci prominenti
Marcel Forgáč sa postavil
Šialený lynč Fera Jokea po sexuálnom škandále! Marcel Forgáč: Zničiť, rozdupať a zabudnúť? Tak pŕŕŕ!
Domáci prominenti
David Key
David Key fičí na LIEKOCH, prestal sexovať: SPOVEĎ zakončil ostrým odkazom pre Bianku RUMANOVÚ!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

David Key je POTOMKOM Adely Ostrolúckej: Prišlo mu DEDIČSTVO, na toto ho minie!
David Key je POTOMKOM Adely Ostrolúckej: Prišlo mu DEDIČSTVO, na toto ho minie!
Prominenti
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Prominenti
Má 80 a život ju stále baví! Marcela Laiferová má na konte množstvo skladieb: Tomu číslu neuveríte
Má 80 a život ju stále baví! Marcela Laiferová má na konte množstvo skladieb: Tomu číslu neuveríte
Prominenti

Domáce správy

Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Aktualizované Hasiči pri Pezinku sú
Hasiči pri Pezinku sú v pohotovosti: Požiar známej fabriky, v teréne je niekoľko desiatok z nich!
Domáce
Maďarský turista uviazol vo
Maďarský turista uviazol vo Vysokých Tatrách: Zachraňovali ho vrtuľníkom
Domáce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici hľadá nového rektora: Kedy a ako prebehnú voľby?
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici hľadá nového rektora: Kedy a ako prebehnú voľby?
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Psík Denis sa ocitol
Psík Denis sa ocitol na hranici života a smrti: Zásah hasičov a roztrasený domáci miláčik v náručí!
Zahraničné
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie spôsobilo na ulici agresívnu drámu, plačúce dieťa a prederavené čelné sklo!
Zahraničné
FOTO Albin Kurti
Výsledky exit pollu v Kosove: Zvíťazila stredoľavá strana Sebaurčenie
Zahraničné
FOTO man holding knife in
Muž s nožom zabil v Suriname deväť ľudí vrátane piatich detí
Zahraničné

Prominenti

David Key s priateľom
David Key je POTOMKOM Adely Ostrolúckej: Prišlo mu DEDIČSTVO, na toto ho minie!
Domáci prominenti
Záhadná SMRŤ mladého slovenského
Záhadná SMRŤ mladého slovenského speváka: Naháňali ich policajti?!
Osobnosti
Lela Vémola
Karlos sa ohadzoval miliónmi, jeho manželka vo finančných problémoch? Krutá FACKA pre Lelu!
Zahraniční prominenti
Brigitte Bardot
Zomrela Brigitte Bardot (†91): Známe osobnosti a organizácie jej vzdali HOLD!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Svaly vs. bruško, čo
Ženy hodnotili mužské telá: Výsledky prekvapili všetkých! TENTO typ postavy boduje najviac
Zaujímavosti
Toto sa stane s
Toto sa stane s organizmom, ak na dva týždne vynecháte kávu
vysetrenie.sk
Čo predpovedali a čo
Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou
Zaujímavosti
Kontrolujete si toaletu pred
Kontrolujete si toaletu pred použitím? MALI BY STE! Môže vás prekvapiť nečakané uhryznutie, POTKANY útočia
Zaujímavosti

Dobré správy

Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?

Varenie a recepty

Párty syrové krekry zo 4 surovín
Párty syrové krekry zo 4 surovín
Plnená syrová roláda
Plnená syrová roláda
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky

Šport

VIDEO Fantastický výkon! Slafkovský hrdinom Montrealu, dal nádherné góly a bol mužom zápasu
VIDEO Fantastický výkon! Slafkovský hrdinom Montrealu, dal nádherné góly a bol mužom zápasu
Juraj Slafkovský
VIDEO Podobný scenár ako proti nám: Švédi sa opäť zahrávali s ohňom, trpká prehra pre Švajčiarov
VIDEO Podobný scenár ako proti nám: Švédi sa opäť zahrávali s ohňom, trpká prehra pre Švajčiarov
MS v hokeji do 20 rokov
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Mimoriadne cenné víťazstvo: Mladí Slováci po famóznom výkone zdolali Čechov!
Reprezentácia
Slovenský tréner po premiére na lavičke Třinca: Prekvapilo nás, čo sa stalo, nečakali sme to
Slovenský tréner po premiére na lavičke Třinca: Prekvapilo nás, čo sa stalo, nečakali sme to
Tipsport ELH

Auto-moto

TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky

Kariéra a motivácia

Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Pracovný pohovor
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Bezpečnosť
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Android
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Veda a výskum
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Veda a výskum

Bývanie

Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť

Pre kutilov

Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Láska a sex
Na vianočnom večierku sa mi prihovoril šéfov šéf: Neuveríte, o čo ma ten nafúkanec požiadal
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Psík Denis sa ocitol
Zahraničné
Psík Denis sa ocitol na hranici života a smrti: Zásah hasičov a roztrasený domáci miláčik v náručí!
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie
Zahraničné
Mrazivá scéna: Jedno ošpliechanie spôsobilo na ulici agresívnu drámu, plačúce dieťa a prederavené čelné sklo!
Dôchodkyni volali z banky:
Zahraničné
Dôchodkyni volali z banky: Vraj vyhrala milión! Poslala ich do teplých krajín, no karta sa obrátila
Hasiči pri Pezinku sú
Domáce
Hasiči pri Pezinku sú v pohotovosti: Požiar známej fabriky, v teréne je niekoľko desiatok z nich!

Ďalšie zo Zoznamu