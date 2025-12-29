David Key je POTOMKOM Adely Ostrolúckej: Prišlo mu DEDIČSTVO, na toto ho minie!

BRATISLAVA - David Key má za sebou veľký životný krok. S partnerom Frederikom sú už istý čas manželia, avšak ich manželstvo platí zatiaľ len za veľkou mlákou. Je toto dôvod, prečo dvojica zvažuje odchod zo Slovenska?
David sa však okrem manželstva pochválil aj inými novinkami, ktoré znejú viac než veľkolepo. So svojím partnerom aktuálne riešia aj inú, príjemnú tému a tou je kúpa nehnuteľnosti v zahraničí – a vôbec to nevyzerá ako jednorazový výstrel do tmy. „My sme teraz s Frederikom riešili ďalšie dva apartmány v Egypte a chceme tam ešte investovať nejaké peniažky.“ Ako sme sa totiž dozvedeli, David aktuálne nemá hlboko do vrecka a vďaka rodinnému dedičstvu prišiel k slušnému obnosu peňazí. „Ja som potomkom Adely Ostrolúckej a moja mamina teraz zdedila nejaké pozemky, a to treba niekde otočiť, na účte peniažky nechcem mať a teraz nám pribudlo naozaj dosť peniažkov a treba to investovať,“ odhaľuje svoje plány spevák, ktorý tu však rozhodne nekončí! Padli reči aj o odchode zo Slovenska aj o podnikaní v zahraničí. Neuveríte, kam to má dvojica namierené!
