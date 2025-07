ZÁHADNÁ SMRŤ legendárneho Brucea Leeho (†32): Sú rôzne TEÓRIE, no... TOTO je vraj skutočná PRÍČINA!

Bruce Lee (Zdroj: Warner Bros.)

HONG KONG - Legenda akčných filmov Bruce Lee zomrel 20. júla 1973 a jeho smrť sprevádza množstvo otáznikov. V tom čase mal iba 32 rokov a bol v perfektnej fyzickej kondícii. Vznikali preto teórie, že ho zabila čínska mafia, otrávila žiarlivá milenka, či sa stal obeťou kliatby... Po takmer 50 rokoch prišli vedci s rozumným vysvetlením. Takto to vraj celé bolo!

V osudný deň sa Bruce Lee nachádzal v Hong Kongu. Mal obedovať s predstaviteľom Jamesa Bonda, Georgom Lazenbym, s ktorým chcel natočiť film. Neskôr sa stretol s režisérom Raymondom Chowom, aby sa s ním porozprával o natáčaní filmu "Game of Death". To bolo okolo 14:00 a približne o 2 hodiny neskôr sa dvojica presunula k Leeovej hereckej kolegyni Betty Ting Pei, aby si spoločne prešli scenár.

Herec sa však sťažoval na bolesti hlavy a herečka mu podala liek "Equagesic", ktorý obsahoval aspirín a uvoľňovač svalstva. Približne okolo 19:30 si Bruce išiel ľahnúť. No keď ho režisér prišiel zobudiť, že je čas večere, nepodarilo sa mu to. Privolaný lekár ho oživoval asi 10 minút a pri prevoze do nemocnice zomrel. Pitva ukázala, že mal výrazne opuchnutý mozog.

Ale čo sa vlastne stalo? To roky vyvolávalo obrovské otázniky. Podobné zdravotné komplikácie mal totiž už 2 mesiace predtým. 10. mája 1973 vo filmovom štúdiu Golden Harvest, pri strihaní filmu s názvom Drak, dostal silné kŕče do hlavy a skolaboval. Lekári mu následne diagnostikovali opuch mozgu. To isté sa potom zopakovalo aj v deň jeho úmrtia.

Bruce Lee (Zdroj: Golden Harvest Company)

Roky sa v súvislosti s jeho smrťou šírili rôzne teórie. Režisér Chow sa v roku 2005 vyjadril, že Bruce Lee zomrel na alergickú reakciu na liek proti bolesti. Herečka Betty Ting Pei po rokoch uviedla, že by Bruceovi ako svojmu priateľovi nikdy vedome neublížila - jeho smrť bola lekármi vyhlásená za nešťastnú náhodu. No Dr. Don Langford svojimi slovami rozvíril vlnu pochybností - podľa neho totiž liek proti bolesti nemohol byť jedinou príčinou hercovho úmrtia.

Začalo sa preto špekulovať, že Bruce Lee bol "dorazený" zakzvaným "Dotykom smrti". Ide o mýticku alebo legendárnu techniku, ktorá údajne umožňuje zabiť alebo vážne zraniť protivníka jediným presným úderom na konkrétne miesto na tele. Ďalšou teóriou je, že bol otrávený čínskou mafiou Triádou. A dôvodom malo byť odmietnutie im platiť "výpalné" - kto neplatil, bol jednoducho odstránený. Alebo že bol otrávený, pretože učil východné bojové umenia ne-Ázijcov.

Spomína sa tiež kliatba rodiny Lee. Aj jeho syn totiž predčasne zomrel. Išlo o tragédiu počas natáčania filmu The Crow. Stalo sa to v roku 1993 a Brandon bol zastrelený zbraňou, v ktorej bol omylom namiesto slepého náboja ostrý.

No ako to vraj bolo naozaj, sa dočítate na druhej strane»