Smutná správa z Hollywoodu: Zomrela herečka Polly Holliday (†88), hviezda kultových filmov!

NEW YORK - Vo veku 88 rokov zomrela americká herečka Polly Holliday, ktorú si diváci pamätajú z kultových seriálov aj filmových trhákov. Informáciu potvrdil jej dlhoročný agent a priateľ Dennis Aspland.
Herečka zomrela v utorok vo svojom byte na Manhattane. Podľa agenta už niekoľko rokov bojovala so zdravotnými problémami a napokon podľahla komplikáciám spojeným so zápalom pľúc.
Polly sa do povedomia divákov zapísala už v 70. rokoch, keď sa objavila vo filmoch Všetci prezidentovi muži či Distance. Najväčší úspech jej však priniesla rola Flo Castleberry v úspešnom sitkome Alice, ktorý vznikol na motívy filmu Martina Scorseseho Alice už tu nebýva.
Jej postava si získala obrovskú popularitu – najmä vďaka hláške „Kiss my grits“, ktorá sa stala jej poznávacím znamením. Hoci neskôr sama priznala, že išlo o čisto hollywoodsky výmysel, diváci ju milovali. Po štyroch sériách sa Holliday rozhodla odísť a zahrala si vo vlastnom spin-offe Flo. Ten však vydržal iba 29 epizód, zatiaľ čo pôvodná Alice pokračovala úspešne ďalej. Za obe úlohy získala herečka štyri nominácie na cenu Emmy a v roku 1980 dokonca Zlatý glóbus.
Polly sa objavila aj v ďalších ikonických projektoch – zahrala si vo filmoch Gremlins, Otec v sukni, Past na rodičov, ale aj v seriáloch The Golden Girls či Kutil Tim. Posledný raz sa pred kameru postavila v roku 2010 vo filme Fair Game po boku Naomi Watts a Seana Penna. Holliday bola uznávaná aj na divadelných doskách – na Broadwayi vystúpila niekoľkokrát a v roku 1990 si vyslúžila nomináciu na prestížnu cenu Tony.