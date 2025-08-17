Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Záhadná SMRŤ hviezdy (†72) filmu Kill Bill: Nahý, ZVIAZANÝ... Visel zo skrine!

BANGKOK - 3. júna uplynulo 16 rokov od smrti hviezdy filmov Kung Fu či Kill Bill Davida Carradinea (†72). Dodnes nie je jasné, čo sa v osudných chvíľach stalo a či išlo o vraždu, samovraždu alebo nešťastnú náhodu pri sexuálnych hrách. Existuje hneď niekoľko teórií!

Legenda bojových umení nakrúcala práve v Thajsku nový film Stretch. Počas filmovačky býval slávny herec v hoteli Park Nai Lert. Filmový štáb začal mať o neho obavy, keď sa neukázal na večeri v reštaurácii Sathorn Road, no podľa denníka The Nation si jeho kolegovia mysleli, že si len išiel oddýchnuť. Ráno ho však našli mŕtvého. 

Objavila ho v jeho izbe chyžná okolo desiatej hodiny predpoludním, nahého, zviazaného, ako visí zo skrine. „Jeden povraz mal omotaný okolo krku a druhý okolo pohlavného orgánu, oba povrazy boli zviazané dokopy a zavesené v skrini,“ uviedol Worapong Siwepreecha z miestnej polície. Uvádza sa tiež, že mal zviarané aj ruky. Polícia tvrdí, že v čase objavenia bol herec mŕtvy už takmer 12 hodín. 

Celá nešťastná udalosť bola uzavretá s oficiálnym znením, že zomrel na následky udusenia pri svojich sadomasochistických sexuálnych hrách. O tom, že mala hviezda sklony k drsnejším praktikám, hovorila pred rokmi aj jeho exmanželka. „Mal deviantné sexuálne správanie, ktoré bolo smrteľne nebezpečné,“ vyjadrila sa pre Daily Mail. To bol napokon aj dôvod ich rozvodu. 

Spočiatku sa hovorilo o samovražde, neskôr o nehode pri samouspokojovaní... Špekulovalo sa tiež, že dôvodom jeho úmrtia nebolo zadusenie povrazom, ale samotné vzrušenie. No niektorí Davidovi blízki si myslia, že bol zavraždený. Dokonca aj jeho exmanželka, ktorá odhalila jeho preferencie v posteli. „David by si to ale nikdy nerobil sám, to skrátka nebolo pre neho. Preto mi to nesedí. Páčila sa mu na tom tá spolupráca,“ uviedla. 

Myslí si preto, že s ním v čase smrti niekto musel byť. Nevylúčila ani, že šlo o lúpežnú vraždu - Carradine mal totiž vo zvyku mať pri sebe väčšie množstvo peňazí a drahé hodinky. Rovnaký názor má aj producent a hercov priateľ David Winters. „David Carradine bol zavraždený... A som pevne presvedčený, že zodpovední sú Lady boys,“ uviedol. „Lady boys pôsobia v pároch. David by nemal žiadnu šancu. Vedia byť veľmi brutálni,“ uviedol.

A Jeho názor zdieľa aj agent FBI Ted Gunderson. „Domnievam sa, že Carradine stretol v hotelovom bare dvoch Lady boys. Oni sú koketní, zúfalo túžiaci po penizaoch a mohli sa zamerať na celebritu ako Carradine,“ vyjadril sa s tým, že si myslí, že ho nadrogovali, obesili a následne miesto činu upravili tak, aby to vyzeralo ako samovražda. Čo bolo skutočnou príčinou úmrtia Davida Carradinea zostáva naďalej nezodpovedanou otázkou. 

