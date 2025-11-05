Ronaldo so svojou láskou pobavili fanúšikov: Ukázali FOTO priamo z postele!

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez (Zdroj: SITA)
RIJÁD – Jedna z najslávnejších dvojíc sveta vie, ako zaujať. Cristiano Ronaldo (40) a jeho snúbenica Georgina Rodríguez (31) to dokázali v jednom z ich nedávnych príspevkov na sociálnych sieťach, ktorý mnohých pobavil.
V posledných mesiacoch sa v súvislosti s týmto párom hovorilo hlavne kvôli žiadosti o ruku. Cena snubného prsteňa mnohým vyrazila dych a rovnako sa riešilo aj to, či náhodou nebude ich veľký deň najdrahšou svadbou v histórii.
Ronaldo s Rodríguez si však z toho zrejme ťažkú hlavu nerobia, čo dokázal aj jeden z nedávnych príspevkov na sociálnej sieti Instagram. V príbehu totiž argentínska rodáčka zverejnila záber priamo z ich postele, ktorý pobavil mnohých fanúšikov.
(Zdroj: Instagram G.R.)