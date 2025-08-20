Vážne OBVINENIE bývalky Elvisa Presleyho (†42): ONA vraj ukončila život svojej dcéry Lisy Marie (†54)!

LOS ANGELES - Po úmrtí jedinej dcéry Elvisa Presleyho (†42) - Lisy Marie Presley (†54) - sa začal boj o obrovské dedičstvo kráľa rockenrollu. Zuby si naňho brúsi aj jej mama Priscilla Presley, ktorá sa dostala do sporu s bývalými obchodnými partnermi. Žiadajú od nej odškodné 50 miliónov dolárov a tvrdia, že ona ukončila dcérin život!
Bývalí spolupracovníci Brigette Kruse a Kevin Fialko zažalovali Priscillu Presley na súde v Los Angeles a žiadajú od nej viac než 50 miliónov dolárov. Tvrdia, že ich podviedla a porušila dohodnuté zmluvy – podľa nich ich využila na zlepšenie svojho imidžu, no keď sa jej to hodilo, odsunula ich bokom a pripravila o podiely zo ziskov.
Zároveň ju obviňujú, že zatajila fakt, že už v roku 2005 predala práva na meno, podobizeň a značku Elvis Presley spoločnosti Elvis Presley Enterprises. Najvážnejšie tvrdenie v žalobe je, že Priscilla údajne odpojila svoju dcéru Lisu Marie od prístrojov na podporu života, aby si zachovala kontrolu nad Promenade Trustom a Gracelandom – čo mala byť snaha zabrániť tomu, aby Lisa Marie svoj podiel zmenila.
Priscilla tieto obvinenia rázne odmieta. Jej právnik Marty Singer ich označil za „hanebné a pomstychtivé útoky“ a tvrdí, že ide len o odvetu za predchádzajúcu žalobu, ktorú na partnerov v roku 2024 podala sama Priscilla. Obvinila ich z finančného zneužívania staršej osoby – podľa nej ju izolovali, zneužili jej dôveru a donútili ju podpísať nevýhodné zmluvy, ktoré im zabezpečili až 80 % jej príjmov.
Domáha sa ich zrušenia a zablokovania prístupu k jej účtom. Kruse a Fialko však tvrdia, že išlo o legitímne partnerstvo a že oni investovali čas aj peniaze do obnovy jej značky. Celý spor preto prerástol do série vzájomných žalôb.