Slávna speváčka takmer ZOMRELA: Našli ju ležať v KALUŽI KRVI... Netuší, čo sa stalo!

LOS ANGELES - Speváčka Tamar Braxton (48) cez víkend takmer prišla o život. Kamarát ju našiel ležať v kaluži vlastnej krvi. Čo sa stalo, podľa vlastných slov netuší!
Speváčka to odhalila na sociálnej sieti Instagram. „Bolo pre mňa ťažké toto napísať, ale všetci mi volajú a úprimne - už ani nedokážem veľmi hovoriť, som taká slabá,“ napísala v úvode Tamar. K incidentu došlo v nedeľu a podľa vlastných slov nemá tušenie, čo sa v osudných chvíľach udialo. Skončila však s nepríjemným zranením. „Takmer som v nedeľu zomrela,“ uviedla.
„Našila ma kamarátka v kaluži krvi s poranením tváre. Zlomila som si nos, prišla som o niektoré zuby a pohyblivosť,“ opísala speváčka. Braxton sa už v minulosti potýkala so zdravotnými problémami. Kvôli pľúcnej embólii musela dokonca odstúpiť aj zo Stardance, navyše v priebehu rokov zápasila aj s problémami duševného zdravia.
Až tento zážitok jej však otvoril oči. „To, ako sa teraz pozerám na život, je úplne iné. Ako sa mi uzdravuje telo, začína sa moja mentálna cesta. Modlite sa za mňa, naozaj. Ani neviem, čo sa mi vlastne stalo,“ dodala.