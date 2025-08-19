Slávnemu hercovi dýchala SMRŤ na krk: Život mu ZACHRÁNIL obľúbený moderátor!

LOS ANGELES - Slávny herec Matt Damon (54) takmer zomrel. Prezradil to americký moderátor Jimmy Kimmel (57), ktorý bol práve s ním. Pohotovou reakciou mu zachránil život!
Kimmel a Damon sú dlhoročnými kamarátmi, ktorí spolu trávia čas aj v súkromí. A práve v dome známeho moderátora takmer došlo k tragédii. Partia si práve vychutnávala večeru, keď sa slávny herec začal dusiť. Zabehol mu kus mäsa, uviazol v krku a hviezda sa začala dusiť.
„Heimlichov manéver som vyskúšal mnohokrát,“ priznal moderátor s tým, že táto metóda však nijak nepomohla. Mäso totiž uviazlo príliš hlboko. Herec sa vraj dusil hodinu a pol. „Povedal som: "Musíme ho dostať do nemocnice," pretože pokiaľ zomrie v mojom dome, pôjdem do väzenia na zvyšok života,“ opísal situáciu Kimmel pre Variety.
„Nebude sa to dať vysvetliť inak, ako, že to bola vražda,“ uviedol. S Damonovym bratom napokon život zachraňujúce riešenie našli na YouTube. Hercovi podávali malé kúsky chleba, až sa zaseknuté sústo pohlo do žalúdka. „Chlieb ho zachárnil. Heimlichov manéver sme skúšali mnohokrát. Bolo to ale príliš hlboko,“ dodal.
