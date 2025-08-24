Nedeľa24. august 2025, meniny má Bartolomej, zajtra Ľudovít

Úspešný herec (22) KONČÍ so šoubiznisom: SŤAHUJE SA do Indie... Opúšťa aj známy seriál

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/mes © Zoznam/mes

LONDÝN - Britský herec a tanečník Bobby Brazier (22), známy zo seriálu EastEnders a z tanečnej šou Strictly Come Dancing, sa rozhodol pre radikálnu zmenu v živote. Podľa britských médií sa chystá opustiť šoubiznis a presťahovať sa do Indie, kde sa chce venovať náboženskému hnutiu Hare Krišna.

Herec, ktorý sa v roku 2022 pridal k obľúbenému seriálu ako Freddy Slater a za svoj výkon získal dokonca Národnú televíznu cenu za vychádzajúcu hviezdu, plánuje stráviť v zahraničí minimálne rok.

Podľa zdroja, ktorý sa vyjadril pre denník The Sun: „Bobby je naozaj nadšený a šťastný zo svojho presunu do Indie. Všetkým o tom rozpráva a vysvetľuje im, prečo je oddaný Hare Krišna. Je to veľmi milý mladý muž, jeho srdce je na správnom mieste, no niektorých prekvapuje, že odchádza od kariéry práve v čase, keď sa mu tak darí. Hovorí, že tam plánuje zostať dlhšie, minimálne rok, takže možno sa k svojej kariére vráti, keď príde späť.“

BBC už potvrdila, že Bobby seriál EastEnders opustí. Hovorkyňa šou uviedla: „Môžeme potvrdiť, že Bobby Brazier opustí EastEnders, a prajeme mu všetko dobré do budúcnosti.“ Zdroje z produkcie dodali, že jeho odchod prišiel v správny čas: „Načasovanie rozhodnutia vyhovovalo obom stranám, no jeho posledné scény ešte chvíľu potrvajú. Postava mala skvelý príbeh, ale teraz je ten správny čas, aby Bobby hľadal iné možnosti, a pre EastEnders rozlúčiť sa s Freddym Slaterom.“

Bobby svoje duchovné smerovanie nezakrýva ani na sociálnych sieťach. Nedávno na Instagrame napísal: „Spievanie mantry Hare Krišna je úžasné pre moje srdce.“ Slávu si užíval aj vďaka účasti v tanečnej šou Strictly Come Dancing, kde skončil na druhom mieste. 

Viac o téme: Bobby Brazier
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Matt Damon
Slávnemu hercovi dýchala SMRŤ na krk: Život mu ZACHRÁNIL obľúbený moderátor!
Zahraniční prominenti
Ďalšia SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel
Ďalšia SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel slávny herec (†87)... Preslávila ho úloha v Supermanovi!
Zahraniční prominenti
Nick Viall s manželkou
Obrovská BOLESŤ známeho herca: Jeho manželka POTRATILA... Už TRETÍKRÁT tento rok!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Upútavka k seriálu Nemocnica.
Upútavka k seriálu Nemocnica.
Prominenti
Dožinky v Múzeu slovenskej dediny
Dožinky v Múzeu slovenskej dediny
Správy
Predaj nulovej bankovky pri príležitosti 90 rokov od nájdenia Košického zlatého pokladu
Predaj nulovej bankovky pri príležitosti 90 rokov od nájdenia Košického zlatého pokladu
Správy

Domáce správy

Meteorológovia varujú pred prízemným
Meteorológovia varujú pred prízemným mrázom a silným vetrom: Výstraha platí pre viaceré okresy Slovenska
Domáce
Vladimír Baláž
Poslanci navrhujú nové podmienky pre úhradu tzv. lieku na výnimku zdravotnými poisťovňami
Domáce
Attila Végh
Dohodli sa, slovo nedodržal: Véghovi vyplatila SPP astronomickú sumu za reklamy, ktoré netočil! Všetko vrátim, sľúbil
Domáce
Košice menia harmonogram modernizácie električkových tratí: Obyvateľov čaká menej dopravných obmedzení
Košice menia harmonogram modernizácie električkových tratí: Obyvateľov čaká menej dopravných obmedzení
Košice

Zahraničné

Osobitný americký vyslanec Thomas
Americký diplomat Barrack rokoval s izraelským premiérom Netanjahuom o bezpečnostnej situácii na Blízkom východe
Zahraničné
Tajfún Kadžiki sa blíži
Tajfún Kadžiki sa blíži k Vietnamu: Úrady plánujú masovú evakuáciu ľudí a zrušenie letov
Zahraničné
Na severozápade Španielska bojujú
Prírodné katastrofy v Európe: Taliansko bičované búrkou, Španielsko v zajatí plameňov
Zahraničné
Mimoriadne stretnutie lídrov z
Európska únia a Spojené štáty sa dohodli na clách: Vyhli sa obchodnej vojne s negatívnymi dôsledkami
Zahraničné

Prominenti

Úspešný herec (22) KONČÍ
Úspešný herec (22) KONČÍ so šoubiznisom: SŤAHUJE SA do Indie... Opúšťa aj známy seriál
Zahraniční prominenti
Štefan Margita v relácii
Vdovec Štefan Margita 3 roky po smrti Zagorovej (†75): NOVÝ VZŤAH!
Domáci prominenti
Felix Slováček na Muzikálovom
Felix Slováček si môže zo žien aj dnes vyberať: Kto mu robil garde v Brusne? Fíha, ten sa má!
Domáci prominenti
Chiara Ferragni
Slávnu krásku manžel 7 rokov PODVÁDZAL: Oznámili ROZCHOD a... Je OPÄŤ zadaná!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sexuálne zdravie mužov po
Sexuálne zdravie mužov po 40-ke a 50-ke: Čo sa mení a ako s tým pracovať?
vysetrenie.sk
Veľmi nezvyčajný príznak rakoviny
Veľmi nezvyčajný príznak rakoviny pankreasu: Ak ho pociťujete, vyhľadajte lekára
Zaujímavosti
Odborníci varujú pred prípravou
Odborníci varujú pred prípravou KURACINY: Toto nikdy nerobte predtým, než ju začnete variť
Zaujímavosti
FOTO Na FOTO sa ukrýva
Na FOTO sa ukrýva zviera: Viete ho nájsť? Ostatní ľudia boli totálne bezradní
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!
Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!
Zahraniční pracovníci u nás trhajú rekordy, najviac ich je z Ukrajiny, Srbska a Rumunska
Zahraniční pracovníci u nás trhajú rekordy, najviac ich je z Ukrajiny, Srbska a Rumunska
Veľké porovnanie cien: Kde v Európe zaplatíte za kávu najviac a kde naopak najmenej?
Veľké porovnanie cien: Kde v Európe zaplatíte za kávu najviac a kde naopak najmenej?
Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!
Extrémne drahý taxík v Chorvátsku: Krátka jazda vyšla turistku viac ako 1500 eur!

Šport

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 5. kola Niké ligy
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 5. kola Niké ligy
Niké liga
VIDEO Sexi reportérka nevídaným faux pas valcuje internet: Nahnevaný kapitán nič podobné nezažil
VIDEO Sexi reportérka nevídaným faux pas valcuje internet: Nahnevaný kapitán nič podobné nezažil
Bundesliga
Spartak rozhodol už do prestávky: Stále stopercentná Trnava kraľuje na ligovom tróne
Spartak rozhodol už do prestávky: Stále stopercentná Trnava kraľuje na ligovom tróne
Niké liga
Ani kuriózny premiérový gól Manchestru United výhru nepriniesol, Hudson-Odoi zachránil Nottingham
Ani kuriózny premiérový gól Manchestru United výhru nepriniesol, Hudson-Odoi zachránil Nottingham
Premier League

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
5 filmov, ktoré vás nabijú energiou pri hľadaní práce
5 filmov, ktoré vás nabijú energiou pri hľadaní práce
Motivácia a inšpirácia
10 najväčších chýb v CV, ktoré vás môžu vyradiť z výberového konania
10 najväčších chýb v CV, ktoré vás môžu vyradiť z výberového konania
CV a motivačný list
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Rady a tipy

Technológie

Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Zvláštna imunitná porucha odhalila cestu k univerzálnej vakcíne proti všetkým vírusom
Veda a výskum
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Toto sú funkcie tvojho počítača, ktoré hackeri nechcú, aby si poznal. Môžu ti zachrániť krk
Bezpečnosť
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Týchto 6 Google Máp funkcií patrí k tým najužitočnejším, aké aplikácia ponúka
Aplikácie a hry
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Študentka z MIT utiekla zo školy. Verí, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo skôr, než stihne doštudovať
Umelá inteligencia

Bývanie

Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu

Pre kutilov

Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V dobrom som závidela jednej žene jej život a manžela: Potom som sa dozvedela, že sa v skutočnosti asi za svojho muža hanbí
Sex a vzťahy
V dobrom som závidela jednej žene jej život a manžela: Potom som sa dozvedela, že sa v skutočnosti asi za svojho muža hanbí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Attila Végh
Domáce
Dohodli sa, slovo nedodržal: Véghovi vyplatila SPP astronomickú sumu za reklamy, ktoré netočil! Všetko vrátim, sľúbil
Aké počasie nás čaká
Domáce
Aké počasie nás čaká v najbližšom období? Meteorológovia vydali prvé prognózy: Upršaná jeseň, zima môže prekvapiť!
Zistili, že ľuďom chýba
Domáce
Zistili, že ľuďom chýba esenciálny prvok a stáli pri uzdravení obyvateľstva: Vedcom z SAV sa podaril obrovský úspech!
Na severozápade Španielska bojujú
Zahraničné
Prírodné katastrofy v Európe: Taliansko bičované búrkou, Španielsko v zajatí plameňov

Ďalšie zo Zoznamu