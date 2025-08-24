Úspešný herec (22) KONČÍ so šoubiznisom: SŤAHUJE SA do Indie... Opúšťa aj známy seriál

LONDÝN - Britský herec a tanečník Bobby Brazier (22), známy zo seriálu EastEnders a z tanečnej šou Strictly Come Dancing, sa rozhodol pre radikálnu zmenu v živote. Podľa britských médií sa chystá opustiť šoubiznis a presťahovať sa do Indie, kde sa chce venovať náboženskému hnutiu Hare Krišna.
Herec, ktorý sa v roku 2022 pridal k obľúbenému seriálu ako Freddy Slater a za svoj výkon získal dokonca Národnú televíznu cenu za vychádzajúcu hviezdu, plánuje stráviť v zahraničí minimálne rok.
Podľa zdroja, ktorý sa vyjadril pre denník The Sun: „Bobby je naozaj nadšený a šťastný zo svojho presunu do Indie. Všetkým o tom rozpráva a vysvetľuje im, prečo je oddaný Hare Krišna. Je to veľmi milý mladý muž, jeho srdce je na správnom mieste, no niektorých prekvapuje, že odchádza od kariéry práve v čase, keď sa mu tak darí. Hovorí, že tam plánuje zostať dlhšie, minimálne rok, takže možno sa k svojej kariére vráti, keď príde späť.“
BBC už potvrdila, že Bobby seriál EastEnders opustí. Hovorkyňa šou uviedla: „Môžeme potvrdiť, že Bobby Brazier opustí EastEnders, a prajeme mu všetko dobré do budúcnosti.“ Zdroje z produkcie dodali, že jeho odchod prišiel v správny čas: „Načasovanie rozhodnutia vyhovovalo obom stranám, no jeho posledné scény ešte chvíľu potrvajú. Postava mala skvelý príbeh, ale teraz je ten správny čas, aby Bobby hľadal iné možnosti, a pre EastEnders rozlúčiť sa s Freddym Slaterom.“
Bobby svoje duchovné smerovanie nezakrýva ani na sociálnych sieťach. Nedávno na Instagrame napísal: „Spievanie mantry Hare Krišna je úžasné pre moje srdce.“ Slávu si užíval aj vďaka účasti v tanečnej šou Strictly Come Dancing, kde skončil na druhom mieste.
