Stanica ABC po kritike vráti do vysielania talk šou Jimmyho Kimmela

WASHINGTON - Talk šou Jimmyho Kimmela, ktorá bola minulý týždeň v Spojených štátoch pozastavená po jeho komentároch k vražde konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, sa v utorok vráti do vysielania. Napísali to dnes svetové agentúry s odvolaním sa na stanicu ABC a jej materskú spoločnosť Walt Disney. Kým americký prezident Donald Trump rozhodnutie stiahnuť reláciu privítal, rad kultúrnych osobností a moderátorov ho kritizoval ako útok na slobodu prejavu.
"Minulú stredu sme sa rozhodli pozastaviť produkciu relácie, aby sme sa vyhli ďalšiemu rozdúchaniu napätej situácie v emotívnom momente pre našu krajinu," uviedla vo vyhlásení spoločnosť Walt Disney podľa denníka The New York Times (NYT). "Toto rozhodnutie sme urobili, pretože sme mali pocit, že niektoré komentáre boli zle načasované, a teda necitlivé," uviedla ďalej firma. Podotkla, že v posledných dňoch hovorila s Kimmelom a po týchto rozhovoroch sa rozhodla šou do vysielania vrátiť.
Kimmel, ktorý už skôr vraždu Kirka na sociálnych sieťach odsúdil, minulý pondelok vo svojej talk show vyhlásil, že "banda okolo Trumpovho hnutia MAGA" sa snaží na Kirkovej vražde zarobiť politické body. Na jeho komentár reagoval predseda Federálnej komisie pre spoje (FCC) Brendan Carr, ktorý naznačil, že jeho úrad by mohol vec prešetriť a udeliť vysielacím spoločnostiam pokutu, prípadne im aj odobrať licenciu. Krátko nato skupina staníc pridružených k ABC vyhlásila, že nebude nočný talk show "Jimmy Kimmel Live!" vysielať a spoločnosť Walt Disney potom tesne pred vysielaním reláciu stiahla.
V Spojených štátoch to vyvolalo búrku diskusiou o slobode prejavu. Známi moderátori amerických nočných talk show odsúdili pozastavenie populárnej relácie. Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon a David Letterman kritizovali spoločnosť Walt Disney, Carra i Trumpa. Stovky nielen hollywoodskych hviezd - medzi inými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v otvorenom liste vyzvali Američanov, aby bojovali za obranu a zachovanie ústavou zaručených práv.
Šéf Bieleho domu Trump, ktorý býval podľa agentúry AP jedným z častých cieľov v Kimmelovej šou, rozhodnutie o stiahnutí relácie naopak privítal, označil ho za "skvelú správu pre Ameriku" a samotného moderátora za briadila.
Tridsaťjedenročného Kirka, konzervatívneho aktivistu a Trumpovho podporovateľa, 10. septembra zastrelil útočník na univerzite Utah Valley University v meste Orem, keď diskutoval so študentmi. Strelcom bol podľa vyšetrovateľov 22-ročný Tyler Robinson, ktorému za to v Utahu hrozí trest smrti. V Spojených štátoch sa po vražde rozhorela ostrá debata o tom, do akej miery sa možno vyjadrovať k smrti Kirka, ktorý sám budil rad kontroverzií svojimi niekedy extrémne konzervatívnymi tvrdeniami.