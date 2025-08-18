Hviezdna herečka v ULTRA MINI bikinách: Prsia zakryla len tak tak!

MARBELLA - Aj v päťdesiatke má telo ako bohyňa! Herečka Eva Longoria zažiarila na pláži v španielskej Marbelle, kde predviedla postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ženy.
Hollywoodska herečka Eva Longoria sa aj po päťdesiatke pýši figúrou, ktorá zaujme. Najnovšie sa ukázala na pláži v španielskej Marbelle, kde si užívala deň pri mori so svojím synom Santiagom. Hviezda seriálu Zúfalé manželky, ktorá momentálne pendluje medzi Mexikom a Španielskom, predviedla dokonale vypracovanú postavu v čiernych ultra mini bikinách.
Ukázala v nich pevné bruško a dlhé nohy, ale len tak-tak jej zakryli prsia. Herečka nedávno prezradila, ako sa udržiava vo forme: prerušovaný pôst a čistá strava. Dodržiava režim 16:8, teda je iba medzi 11:00 a 19:00. Jej jedálniček sa skladá z bielkovín, listovej zeleniny, zdravých tukov a komplexných sacharidov.
„Nevadí mi starnúť, len chcem starnúť zdravo. Som vďačná, že sa môžem hýbať, cvičiť, vystúpiť na horu či hrať sa so synom. Snažím sa byť čo najdlhšie mobilná,“ priznala Longoria. Na jej tanieri preto nechýbajú ryby, kuracie mäso, quinoa, avokádo či hnedá ryža. Sladkostiam a spracovaným potravinám sa vyhýba.
