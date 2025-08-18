NOVÉ SÍDLO princa Williama a Kate: Oni si polepšia, ale... Dve rodiny kvôli nim prídu o domov!

WINDSOR - Princ William (43) a jeho manželka Kate (43) si po rokoch vybrali svoj nové sídlo. 5-izbový dom Adelaide Cottage pri hrade Windsor, vymenia za väčší Forest Lodge. Oni si síce polepšia, ale... Dve rodiny kvôli nim prídu o domov!
Budúci kráľovský pár princ William a princezná Kate roky žili v 5-izbovom Adelaide Cottage na pozemku pri hrade Windsor. Po narodení troch detí - Georgea (12), Charlotte (10) a Louisa (7) im však dom už začína byť malý. Pre svoj život si tak vybrali iné sídlo - Forest Lodge, ktorý disponuje 8 spálňami, stajňami, domami pre hostí a tenisovým kurtom.
Nový dom ponúka obom možnosť mať samostatné kancelárie, ubytovať hostí či porozmýšľať nad výpomocou do domácnosti. Dom má dokonca vlastnú plesovú sálu. Kráľovská rodina si tak bez pochýb polepší... Dom je pre nich po ťažkých rokoch, kedy sa museli vyrovnávať s úmrtím princa Filipa a kráľovnej Alžbety či vážnou chorobou Kate, doslova novým začiatkom.
No má to aj odvrátenú stránku. Dve rodiny totiž prídu o svoje domovy. V tesnom susedstve ich nového sídla sa totiž nachádzajú aj dva domy, ktoré kráľovská rodina prenajímala poddaným. Nedávno im však prišla správa, že sa z nich musia urýchlene vysťahovať. „Rodiny to nečakali, ale tie nehnuteľnosti sú príliš blízko hlavného sídla, kráľovská rodina nestojí o to, aby sa im tam prechádzali civilisti,“ uviedol zdroj denníku DailyMail.
