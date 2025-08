Tajomstvo, ktoré si zobral až do HROBU: Hulk Hogan (†71) TAJNE bojoval s RAKOVINOU!

Hulk Hogan (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Svet prednedávnom prišiel o jednu z najväčších wrestlingových legiend. Hulk Hogan (†71) náhle zomrel na infarkt, no až pitva odhalila, že dlhé mesiace tajil boj s rakovinou.

Legendárny zápasník a herec Hulk Hogan zomrel 24. júla vo svojom luxusnom sídle v Clearwateri na Floride. Podľa informácií denníka The U.S. Sun, ktoré vychádzajú zo správ Forenzného vedeckého centra, bol príčinou smrti akútny infarkt myokardu. Rodina síce okamžite privolala záchranku, no lekárom sa už Hogana nepodarilo oživiť.

Zosnulý zápasník mal v čase smrti viacero zdravotných komplikácií, ktoré sa však nedostali na verejnosť. Pitva ukázala, že Hogan trpel fibriláciou predsiení – poruchou srdcového rytmu, ktorá môže spôsobovať nepravidelný alebo zrýchlený pulz. No skutočným šokom bola ďalšia diagnóza. V anamnéze mal totiž chronickú lymfatickú leukémiu, teda typ rakoviny, ktorá postihuje biele krvinky,.

Hoci s touto zákernou chorobou bojoval, verejnosti o nej nikdy nič nepovedal. Zdravotné problémy sa u Hogana začali stupňovať už niekoľko mesiacov pred smrťou. V máji podstúpil operáciu krku, po ktorej sa objavili komplikácie počas rekonvalescencie. V júni ho zasa trápili bolesti nôh, ktoré ho prinútili používať paličku. Podľa webu Page Six plánuje rodina zosnulého wrestlera spopolniť.