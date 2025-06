ROZCHOD Katy Perry a Orlanda Blooma: Už je to vraj OFICIÁLNE... Koniec po 8 rokoch vzťahu!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Len pred dvomi týždňami sme na Topkách informovali o tom, že vo vzťahu Katy Perry (40) a Orlanda Blooma (48) to škrípe. O kríze sa v ich súvislosti hovorilo dlhšie, no dvojica vraj s rozchodom chcela počkať do konca speváčkinho turné. To síce vrcholí až v decembri, no... Zdá sa, že krach ich vzťahu je už oficiálny!