Obrovská BOLESŤ známeho herca: Jeho manželka POTRATILA... Už TRETÍKRÁT tento rok!

LOS ANGELES - Americký herec a moderátor Nick Viall (43) a jeho manželka Natalie Joy prežívajú ďalšie mimoriadne ťažké chvíle. Len pár mesiacov po druhom potrate musia čeliť ďalšej tragickej strate… Natalie totiž opäť potratila – a to už tretíkrát v tomto roku
V najnovšej epizóde podcastu The Viall Files Nick prezradil, prečo po jeho boku chýbala jeho obvyklá spolu-moderátorka. „Je doma, sústreďuje sa na zotavenie – fyzické aj psychické – a inak sa to nedá povedať, len že je to na h*vno,“ priznal otvorene.
Podľa Nicka nie je normálne zažiť potraty takto rýchlo po sebe, a preto sa pár ocitol v „desivom, neprebádanom území“. Momentálne podstupujú sériu vyšetrení a dúfajú, že dostanú odpovede – hoci sa zároveň boja, čo sa dozvedia. Herec však uistil fanúšikov, že Natalie „je v poriadku“, hoci ich oboch táto skúsenosť emočne úplne vyčerpala.
„Držíme sa toho najdôležitejšieho… našej 18-mesačnej dcéry River Rose,“ dodal. Tragická séria potratov sa začala už v januári tohto roka, keď prišli o svoje prvé bábätko. V marci Natalie prezradila, že potratila druhýkrát – len dva mesiace po prvej strate. Dvojica sa zosobášila v roku 2024 a odvtedy otvorene hovorí o svojich radostiach, ale aj bolestiach.