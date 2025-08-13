Bella Hadid ukázala PRSIA na počkanie: Prekryla ich len KUSOM látky!

LOS ANGELES - Bella Hadid sa opäť postarala o rozruch! Na Instagrame pózovala v odvážnom zlatom tope, ktorý sotva zakryl jej prsia. Sebavedomie jej očividne nechýba!
Bella Hadid opäť dokázala, že vie, ako na seba strhnúť všetku pozornosť. Svetoznáma modelka pózovala v odvážnom zlatom topíku, ktorý by sa pokojne dal nazvať len polopriesvitným šálom. Bola to len jemná látka, ktorá sotva zakrývala jej prsia. Provokatívny outfit doplnila nízko posadenými nohavicami, vďaka čomu ukázala aj dokonale vypracované bruško.
Kariéru na móle síce odsunula na druhú koľaj, no ani mimo nej nezaháľa. Momentálne sa naplno venuje jazdeckému športu po boku svojho partnera Adana Banuelosa. S tým tvoria pár od februára 2024, odkedy už stihla vyhrať niekoľko súťaží. Bella je podľa vlastných slov šťastnejšia než kedykoľvek predtým. Vidno to aj na najnovších záberoch. FOTO nájdete TU!
