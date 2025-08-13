Streda13. august 2025, meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír

Bella Hadid ukázala PRSIA na počkanie: Prekryla ich len KUSOM látky!

Bella Hadid
Bella Hadid (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Bella Hadid sa opäť postarala o rozruch! Na Instagrame pózovala v odvážnom zlatom tope, ktorý sotva zakryl jej prsia. Sebavedomie jej očividne nechýba!

Bella Hadid opäť dokázala, že vie, ako na seba strhnúť všetku pozornosť. Svetoznáma modelka pózovala v odvážnom zlatom topíku, ktorý by sa pokojne dal nazvať len polopriesvitným šálom. Bola to len jemná látka, ktorá sotva zakrývala jej prsia. Provokatívny outfit doplnila nízko posadenými nohavicami, vďaka čomu ukázala aj dokonale vypracované bruško.

Galéria: Modelka Bella Hadid

Kariéru na móle síce odsunula na druhú koľaj, no ani mimo nej nezaháľa. Momentálne sa naplno venuje jazdeckému športu po boku svojho partnera Adana Banuelosa. S tým tvoria pár od februára 2024, odkedy už stihla vyhrať niekoľko súťaží. Bella je podľa vlastných slov šťastnejšia než kedykoľvek predtým. Vidno to aj na najnovších záberoch. FOTO nájdete TU!

Viac o téme: Bella Hadid
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Naomi Campbell
Slávna modelka DRÁŽDILA mužov: Naomi, tvoje telo je ako DELO!
Zahraniční prominenti
Jennifer Aniston
Jennifer Aniston prehovorila o SMRTI Matthewa Perryho (†54): Je to pocit ÚĽAVY!
Zahraniční prominenti
19 rokov od premiéry:
19 rokov od premiéry: TAKTO by ste slávneho Borata NESPOZNALI!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia Letiska Bratislava a spoločnosti Wizz Air
Tlačová konferencia Letiska Bratislava a spoločnosti Wizz Air
Správy
Na Čingove dnes otvorili unikátnu vodnú atrakciu inšpirovanú históriou - Priekopa pod Akropolou
Na Čingove dnes otvorili unikátnu vodnú atrakciu inšpirovanú históriou - Priekopa pod Akropolou
Správy
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Začiatok vyplácania vyšších opatrovateľských príspevkov a ďalšia pomoc opatrovateľom a osobným asistentom
Správy

Domáce správy

Erik Tomáš
Minister práce oznámil ďalšie príspevky na opatrovanie: Pozrite sa, o koľko si po novom môžete prilepšiť
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Dušan Novota, Mauro Peneda
Plánujete dovolenku v zime? Bratislavské letisko ponúkne 12 nových leteckých liniek
Domáce
Polícia bude dohliadať na
Polícia bude dohliadať na štafetový beh Od Tatier k Dunaju
Domáce
ŠOKUJÚCA NEHODA pri Trenčíne: Vodička s takmer 4 promile prevrátila auto na ceste! FOTO
ŠOKUJÚCA NEHODA pri Trenčíne: Vodička s takmer 4 promile prevrátila auto na ceste! FOTO
Regióny

Zahraničné

Raketa Ariane 6
Raketa Ariane 6 vyniesla družicu, ktorá pomôže varovať pred extrémami počasia
Zahraničné
Veľký lesný požiar horí
V dôsledku lesných požiarov v južnej Európe zahynuli ďalšie tri osoby
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump bude hovoriť s európskymi lídrami: Označil ich za skvelých ľudí, ktorí chcú dohodu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Kritická situácia v Pásme
Kritická situácia v Pásme Gazy pokračuje: Izraelská armáda prijala plán novej ofenzívy
Zahraničné

Prominenti

FOTO Bella Hadid
Bella Hadid ukázala PRSIA na počkanie: Prekryla ich len KUSOM látky!
Zahraniční prominenti
Špekulácie POTVRDENÉ: Víťazi markizáckej
Špekulácie POTVRDENÉ: Víťazi markizáckej Ruže išli OD SEBA!
Domáci prominenti
Zatiaľ čo Bagárová o
Zatiaľ čo Bagárová o SVADBE len sníva, jej EX má naponáhlo... Ženiť sa bude už o mesiac!
Domáci prominenti
Naomi Campbell
Slávna modelka DRÁŽDILA mužov: Naomi, tvoje telo je ako DELO!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kedysi opustený kúsok prírodnej
Keď sa sen zmení na turistickú nočnú moru: Z obľúbenej pláže je preplnené smetisko, miestni sa búria!
Zaujímavosti
Tip na rodinný výlet:
Tip na rodinný výlet: Spoznajte menej známe zrúcaniny na Slovensku
dromedar.sk
Zhruba dvojkilový psík sa
HOROR v rodinnom dome: VIDEO Obrovský predátor si prišiel po večeru, TENTO nečakaný záver vás dostane!
Zaujímavosti
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu
Neuveríte, čo zastavilo najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe: Tieto morské tvory spôsobili obrovský problém!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Sedem miliónov metrov štvorcových fabrík: Historické zbrojenie v Európe naberá na obrátkach!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Dočkáme sa kvôli dlhovej brzde aj novej vlády?

Šport

VIDEO Vladimír Weiss st. ukázal svoju veľkosť: Tréner Slovana po zápase zavítal do šatne Kajratu
VIDEO Vladimír Weiss st. ukázal svoju veľkosť: Tréner Slovana po zápase zavítal do šatne Kajratu
Liga majstrov
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
VIDEO Ďalší zbytočný skrat Weissa: Po vypadnutí Slovana predviedol totálny nezmysel
Liga majstrov
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Očakávané peklo neprišlo a sen sa rozplynul: Kitka pomenoval hlavné príčiny vypadnutia Slovana
Liga majstrov
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Chceli byť aspoň v play-off: Mak ťažko hľadal slová, Kajrat obvinil z váľania a zdržovania
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
V Číne sa šíri bizarný fenomén: Nezamestnaní platia za to, aby mohli chodiť do práce
Aktuality
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Výsledky výskumu prekvapili: Táto vlastnosť vám výrazne uľahčí hľadanie práce
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy

Technológie

Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Bulvár
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Umelá inteligencia
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Technológie
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Veda a výskum

Bývanie

Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!

Pre kutilov

Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Zahraničné celebrity
Princ George a symbolika jeho 12. narodenín: Vstupuje do veku, keď sa tradícia stretáva s očakávaním a jeho život sa zmení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Stačilo jediné stretnutie a
Zahraničné
Stačilo jediné stretnutie a Čína dala Pavlovi STOPKU: Čína spálila všetky mosty s českým prezidentom!
Erik Tomáš
Domáce
Minister práce oznámil ďalšie príspevky na opatrovanie: Pozrite sa, o koľko si po novom môžete prilepšiť
Najnovší letný PRIESKUM prináša
Domáce
Najnovší letný PRIESKUM prináša nečakané zmeny: KAUZA záchranky zatriasla preferenciami strán
Dobodaná žena kričala z
Domáce
Dobodaná žena kričala z bytu v Nitre o pomoc! Polícia zverejnila desivé FOTO z miesta činu, v prípade nastal POSUN

Ďalšie zo Zoznamu