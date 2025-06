Šokujúce PRIZNANIE legendárneho speváka: DVA pokusy o SAMOVRAŽDU... Kvôli afére s kamarátovou ženou!

Billy Joel (Zdroj: Profimedia)

Spevák slávneho hitu Piano Man to prezradil v novom dokumente "Billy Joel: And So It Goes", ktorý mal premiéru v stredu. Jeho temné obdobie odštartoval románik s manželkou kamaráta a kolegu zo skupiny Attila, Jona Smalla - Elizabeth Weber. S tou sa zblížil, keď u nich ako dvadsiatnik býval. „Bill a ja sme spolu trávili veľa času,“ povedala Weber o ich pomaly sa rozvíjajúcom romániku.

Billy Joel (Zdroj: SITA)

Keď nevera vyšla najavo, Joel sa cítil veľmi previnilo a ako "ten čo rozbil rodinu", pár mal totiž spolu dieťa. A tak, keď ho podvedený Small udrel do nosa, cítil, že si to zaslúži. V tom čase nemal kde bývať a prespával v práčovniach. „Bol som deprimovaný, až som mal pocit, že sa blížim k psychickému kolapsu. Povedal som si: "Stačilo. Už nechcem žiť,“ spomenul Joel.

„Prežíval som obrovskú bolesť. Mal som pocit, že zajtrajšok bude rovnaký ako dnešok - a dnešok je hrozný. Tak som si myslel, že bude lepšie všetko ukončiť,“ dodal. Keď mu jeho sestra dala tabletky na spanie, hudobník sa rozhodl si ich vziať všetky naraz. „Bol v kóme celé dni. Keď som ho prišla navštíviť do nemocnice, ležal tam bledý ako stena. Myslela som si, že som ho zabila,“ vyjadrila sa sestra.

Billy Joel (Zdroj: SITA)

Druhýkrát si život pokúsil zobrať tak, že vypil fľašu čistiaceho prostriedku. Paradoxne ho vtedy do nemocnice odviezol podvedený Jon Small. „Aj keď naše priateľstvo vtedy skončilo, Jon mi zachránil život,“ priznal. Následne sa sám prihlásil na psychiatrické liečenie a rozhodol sa všetok svoj smútok premietnuť do hudby.

Podvedený kamarát napokon Billymu odpustil a ten sa napokon k Weber vrátil a vzali sa - ich manželstvo trvalo od roku 1973 až 1982. Hudobník bol dokopy ženatý štyrikrát - okrem Elizabeth Weber aj s modelkou Christie Brinkey, moderátorkou Katie Lee a v súčasnosti je ženatý s Alexis Roderick. V máji Joel priznal, že trpí zriedkavým neurologickým ochorením zvaným normetenzný hydrocefalus.