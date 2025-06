Slovenská speváčka v USA boduje: PIESEŇ nahrala s originálnou kapelou Davida Bowieho!

(Zdroj: Youtube.com)

Karin Ann opäť prináša umelecký koktejl plný prekvapení a exkluzivity. Jej aktuálna novinka “Heroes” vznikla v produkcii Marka Platiho – dlhoročného spolupracovníka Davida Bowieho, ktorý sa ako producent spolupodieľal na viacerých jeho projektoch, pričom najvýznamnejšími sú albumy Earthling (1997) a Toy (nahraný v r. 2000, vydaný v r. 2021). Zaujímavosťou je, že Mark Plati priletel za Karin na Slovensko a prvú verziu skladby pripravili spoločne s gitarou na chate v horách, kde Karin najradšej trávi vzácny čas vždy, keď pricestuje domov na Slovensko.

Celý projekt je o to významnejší, že Karin Ann skladbu nahrala s originálnou kapelou Davida Bowieho (mená všetkých členov kapely sú uvedené v závere tlačovej správy – pozn. autorky). Mark Plati odletel s materiálom, ktorý pripravil s Karin na Slovensku, späť do New Yorku a prizval na spoluprácu hudobníkov, ktorí rovnako ako on taktiež osobne spolupracovali s Davidom Bowiem. Väčšina nahrávania tak prebehla v New Yorku a čiastočne v Los Angeles, kde Karin následne nahrávala niektoré svoje spevácke časti. Výsledkom je silne osobná reinterpretácia Bowieho kultovej klasiky v typickom svojráznom umeleckom prevedení Karin Ann s cieľom vzdať hold legendárnemu umelcovi.

Vydanie singla sprevádza videoklip s intímnou atmosférou nakrútený v štýle “behind the scenes”. Autentické zábery zo štúdia, kde sa počas nahrávania Karin stretla s Platim a kapelou Davida Bowieho, ponúkajú unikátny pohľad za oponu exkluzívnej spolupráce.

Novinka “Heroes” prichádza po singli “choking on my words”, ktorý Karin vydala vo februári tohto roka. Featuring s víťazom Eurovízie z roku 2019 Duncanom Laurenceom prirodzene vzbudil výraznú pozornosť médií i verejnosti predovšetkým v domovskej krajine Duncana Laurencea – Holandsku, ale tiež na Slovensku - v rodnej krajine Karin Ann i v mnohých ďalších krajinách.