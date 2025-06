Následky Prachařovej BITKY v lietadle: Šokujúci ZVRAT... PROBLÉM môže mať aj napadnutý muž!

Jakub Prachař (Zdroj: Ján Zemiar)

Včera sme na Topkách informovali o konflikte, do ktorého sa zaplietol Jakub Prachař. Došlo k nemu v pondelok predpoludním, na prvom lete, ktorý letecká spoločnosť organizovala z Prahy do Spojených arabských emirátov. Približne v polovici 6-hodinévho letu v business triede došlo k hádke a následne aj fyzickému útoku. Podľa očitých svedkov bol jedným z aktérov Jakub Prachař.

„Mladého muža som žiadal, aby ma nefotil a netočil. Mojej prosbe nevyhovel, a tak som doňho strčil. Myslel som, že business platím, aby som mal pokoj. To je všetko. A na letisku sa všetko vyriešilo dohovorom. Koniec príbehu,“ vyjadril sa pre Blesk Prachař. Svedkovia z miesta však majú iný názor. „To si pán Prachař pletie poradie. Najprv silno viackrát strčil, až potom sa začalo nahrávať!“ uviedol jeden zo svedkov. S bola navyše taká vyhrotená, že pilot dokonca zvažoval núdzové pristátie. Napokon do Abú Zabí doleteli, no tam už známeho Čecha čakala polícia, ktorá ho z lietadla odviedla v putách.

No tým to zrejme nekončí... Do veľkých problémov sa totiž môže dostať aj napadnutý muž. Naopak pre Prachařa by mohlo byť poľahčujúcou okolnosťou, ak by sa ukázalo, že ho muž, ktorého napadol, skutočne natáčal. „V Emirátoch platí veľmi prísny zákaz natáčania kohokoľvek, označovanie hanlivými či negatívnymi komentármi, dokonca aj negatívne smajlíky môžu byť problém!“ vysvetlila Blesku odborníčka na miestne pomery Ilona Kadlecová.