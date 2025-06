Nový klip Igora Kmeťa ml. má na svedomí jeho dcéra, aha, kto sa v ňom objaví: Božská krása! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)

Igor Kmeťo mladší si dlhodobo delí život medzi dvomi krajinami, no tentokrát ho na Slovensko priviedli dva silné dôvody – rodina a hudba. „Točíme videoklip k piesni V sebe máme rytmy vážne – je to druhý singel z nového albumu,” prezradil pre Topky.sk. Nový album má byť pokračovaním debutového projektu Ja som funky a nesie sa v podobnom duchu – party atmosféra, pohodové funky vibrácie a veľké mená. Kmeťo sa spojil so zaručenou zostavou, do ktorej patria Anita Soul a Rytmus. V jednej skladbe sa ako hosť dokonca objaví aj raper Separ.

To najväčšie prekvapenie však príde vo videoklipe – hlavnú úlohu totiž stvárnila božská Simona Krainová, ktorá bola jasnou voľbou od samého začiatku. Vizualizácia klipu sa nesie v štýle 90. rokov a návrat do tohto obdobia si hudobník užíval plnými dúškami. Pri výrobe klipu hrá zásadnú rolu jeho dcéra Rebis, ktorá stojí nielen za celou myšlienkou, ale aj za tvorbou videoklipu. „Je to jej myšlienka, som na ňu hrdý, lebo som nemusel nič spraviť. Všetko zabezpečila sama,” chváli ju pyšný otec. Spolupráca medzi otcom a dcérou však prináša aj isté výzvy. Ako sa Rebis spolupracovalo s vlastným otcom, sa dozviete v rozhovore.