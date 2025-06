REAKCIE zahraničia na Prachařov MEGA ŠKANDÁL: České celebrity, dajte sa vypchať!

Jakub Prachař (Zdroj: Jan Zemiar)

PRAHA/ABÚ DHABÍ - Médiami dnes obletela správa o mega škandále, ktorý vyrobil český herec a hudobník Jakub Prachař (41). Počas letu do Abú Dhabí prišiel do konfliktu s ďalším spolucestujúcim, ktorého mal dokonca fyzicky napadnúť. Letu sa zúčastnili aj zahraniční influenceri, ktorí odkazujú - České celebrity, dajte sa vypchať!

Ku konfliktu došlo v pondelok predpoludním, na prvom lete, ktorý letecká spoločnosť organizovala z Prahy do Spojených arabských emirátov. Približne v polovici 6-hodinového letu v business triede došlo ku konfliktu. Podľa očitých svedkov bol jedným z účastníkov Jakub Prachař. Slovná prestrelka mala napokon vyústiť až do fyzického stretu.

„Mladého muža som žiadal, aby ma nefotil a netočil. Mojej prosbe nevyhovel, a tak som doňho strčil. Myslel som, že business platím, aby som mal pokoj. To je všetko. A na letisku sa všetko vyriešilo dohovorom. Koniec príbehu,“ vyjadril sa pre Blesk Prachař. Situácia však bola podľa svedkov oveľa vyhrotenejšia a pilot dokonca zvažoval núdzové pristátie. Napokon do Abú Zabí doleteli, no tam už známeho Čecha čakala polícia, ktorá ho z lietadla odviedla v putách.

V business triede sa však v inkriminovanom momente nachádzalo aj viacero zahraničných influencerov, ktorí sa zameriavajú na cestovanie leteckou dopravou. No a tí sa rozhodli situáciu okomentovať tiež. Sociálnymi sieťami začali kolovať screenshoty, ktorí všetky ich reakcie zaznamenávajú.

Jakub Prachař v Inkognite (Zdroj: TV JOJ)

„Pre tých, ktorým by chýbala nejaká "Freakwent dráma", tento posledný let ho bol plný. Nebudeme ale opisovať podrobnosti, pretože šlo o vážnu záležitosť. Po pristáti si trochu odpočiňme a vráťme sa k tomu dobrému,“ napísala Lays Laraya z Dubaja, ktorá vystupuje pod prezývkou FreakwentFlyer.

Na jej status potom reagoval ďalší z influencerov. „Tento let bol tak strašný a nie vinou Etihad. České celebrity ukázali svoju pravú tvár. Nebudeme menovať ani ukazovať, čo urobili, ale ťažko by ste tomu verili!“ Ďalší zas napísal toto: „Obrovské ďakujem celej posádke, vedenej výnimočne profesionálnym kapitánom a vedúcim kabíny, rovnako ako miestnym bazpečnostným zložkám a českej ambasáde za rýchlu reakciu. V tejto chvíli sme všetci v bezpečí. Klobúk dole pred tebou, M., za to, čo si dnes strpel. České celebrity, dajte sa vypchať!“