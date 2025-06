Dakota Johnson po 8 rokoch OPÄŤ SINGLE: Sexi ako nikdy predtým... Je pripravená LOVIŤ!

Chris Martin a Dakota Johnson (Zdroj: SITA/Profimedia)

NEW YORK - Herečka Dakota Johnson (34), hviezda filmu Päťdesiat odtieňov sivej, je po osemročnom vzťahu opäť single. Rozchod s frontmanom Coldplay Chrisom Martinom (48) ju však očividne nezlomil – práve naopak. Zdá sa, že je opäť pripravená loviť. Na verejnosti sa totiž objavila v super sexi outfite!

Dakota Johnson aktuálne zažíva nové životné obdobie - včera svet obletela správa o jej rozchode s frontmanom kapely Coldplay Chrisom Martinom. Herečka však doma nesmúti... Paparazzi ju nafotili v New Yorku pred štúdiom talkshow Late Night with Seth Meyers, kam mala namierené. A vyzerala zdvodnejšie, ako kedykoľvek predtým.

Oblečená bola v odvážnom modeli, ktorým ohúrila aj tých najotrlejším módnym kritikom. Tmavý outfit s asymetrickým strihom bol vyrobený z úplne priehľadného materiálu, pod ktorým Dakota nechala vyniknúť svoju štíhlu postavu a luxusný zadoček. Minimalistické čierne body pod šatami ledva zakrývalo to najnutnejšie. K tomu pridala elegantné lodičky, hnedú kabelku a ikonické slnečné okuliare – a výsledkom bol look, ktorý hovorí jasne: Som single a nehanbím sa za to!

Zdá sa, že smútok nechala za sebou a s novou energiou je pripravená nielen do pracovného kolotoča, ale aj na nové životné výzvy – možno aj nové lásky?

(Zdroj: Profimedia)

(Zdroj: Profimedia)