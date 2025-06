Šokujúci ROZCHOD v šoubiznise: Slávny pár išiel definitívne OD SEBA!

(Zdroj: GettyImages)

Dakota Johnson a Chris Martin sa po takmer ôsmich rokoch rozišli, potvrdil portál DailyMail.com. Herečka a frontman skupiny Coldplay sa pred niekoľkými rokmi dokonca aj zasnúbili. „Ich vzťah sa skončil už dávno, len dlho nevedeli prísť na to, ako to oficiálne ukončiť. Dakota stále dúfala, že ostanú spolu, pretože ho veľmi milovala a veľmi milovala aj jeho deti," povedal zdroj pre spomínaný web.

„Rozchody nebývajú okamžité – neustále sa rozchádzali a udobrovali. Niekedy im to fungovalo, keď boli od seba preč kvôli práci, pretože neprítomnosť občas posilní city, ale keď boli opäť spolu, začali sa drobnosti nabaľovať, až zistili, že k sebe už nepasujú," dodal. „Dakotu veľmi mrzí, že nebude môcť byť tak často s jeho deťmi, no chce, aby vedeli, že tu pre nich bude vždy," pokračoval. Zdroj uviedol, že je šanca, že sa pár opäť dá dokopy, no momentálne im oddelenie prospeje. Už minulý rok v auguste sa šepkalo, že majú problémy vo vzťahu, no neskôr boli tieto klebety zažehnané.

(Zdroj: Profimedia)