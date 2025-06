Jakub Prachař po prvýkrát prehovoril o INCIDENTE v lietadle: Čo sa tam NAOZAJ stalo?!

Jakub Prachař (Zdroj: TV JOJ)

To, čo malo byť bežným luxusným letom v biznis triede, sa zmenilo na nepríjemný incident, ktorý skončil zásahom polície. Český herec a televízny zabávač Jakub Prachař počas letu fyzicky zaútočil na mladého pasažiera. Podľa svedkov k nemu najprv slovne pristúpil a následne mu mal udeliť niekoľko úderov – vrátane jedného hlavou do hrude. Dôvodom malo byť to, že si ho mladík natáčal na telefón.

Prachař teraz pre český denník Blesk priznal, že spravil chybu. „Urobil som chybu a som si toho plne vedomý. Situáciu som mal celkom logicky riešiť úplne inak, ale v tej chvíli som to, bohužiaľ, inak nevedel,“ uviedol. Zároveň priznal, že pred letom pil alkohol. „Nemám rád lietanie, to je pravda. Pred letom som si dal pivo, to je pravda, ale rozhodne som nebol v takom stave, ako sa píše a hovorí,“ dodal. Odmieta však, že by bol v silne podnapitom stave, ako tvrdili niektorí svedkovia.





Svoju verziu incidentu popísal nasledovne:

Po pristátí oboch mužov zadržala miestna polícia. Prachař bol predvedený na skrátené súdne konanie, ktoré sa skončilo dohodou. „Na konci, keď sme pristáli, ma vyviedli z lietadla na plochu. Odišli sme autom a potom prebehlo nejaké skrátené súdne konanie, kde sa to všetko vyriešilo dohodou. Takže nemám žiadnu pokutu, nemám žiadny postih a pustili ma asi za hodinu. Takže to je celá verzia môjho príbehu,“ tvrdí.

Na záver svojho vyjadrenia sa herec verejne ospravedlnil napadnutému mladíkovi. „A áno – mal by som sa chlapcovi na diaľku ospravedlniť. Ospravedlňujem sa. Ja sa ospravedlňujem a tým to považujem za uzavreté. Ako sa hovorí: chybami sa človek učí. Tak ja som sa poučil.“ V tomto duchu zrejme oslovil aj rodinu mladíka, ktorú mal podľa informácií Blesku v priebehu štvrtka kontaktovať.