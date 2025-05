DESIVÝ vzhľad Sharon Osbourne: Chodiaca KOSTRA!

Sharon Osbourne (Zdroj: SITA)

Sharon Osbourne sa nedávno objavila v uliciach Los Angeles a mnohí ju na prvý pohľad nespoznali – pôsobila extrémne vychudnuto a krehko. Doslova ako chodiaca kostra. Táto zmena prišla po jej otvorenom priznaní, že Ozempic, liek pôvodne určený pre diabetikov, vážne ovplyvnil jej zdravie a schopnosť priberať. Sharon patrila medzi prvé celebrity, ktoré priznali užívanie tohto lieku. Hoci spočiatku bola s výsledkom spokojná, neskôr začala mať obavy, že si ublížila.

„Nemôžem teraz pribrať a netuším, čo to urobilo s mojím metabolizmom, ale jednoducho sa mi nedarí pribrať, lebo si myslím, že som to prehnala," povedala otvorene v podcaste Howieho Mandela. Vo februári pre The Guardian uviedla, že za štyri mesiace schudla viac než 19 kíl. Nedávne fotografie z Hollywoodu ukazujú Sharon v nadrozmernej bielej mikine a krémových nohaviciach. Ani voľné oblečenie však nezakrylo jej veľmi štíhlu postavu. Viditeľné bolo aj to, že je slabšia a krehkejšia ako kedysi. „Vážim len niečo cez 45 kíl. Potrebujem pribrať 5 kíl, ale nech jem akokoľvek, váha sa nemení," priznala pre DailyMail s tým, že sa jej už niekoľko mesiacov nedarí získať späť stratenú váhu.

Sharon Osbourne (Zdroj: Profimedia)