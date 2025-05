TRPKÉ priznanie slávnej herečky: Išla na plastiku kvôli KRITIKE... Ľutuje to!

Jamie Lee Curtis (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Herečka Jamie Lee Curtis (66) otvorene priznala, že v minulosti podstúpila plastickú operáciu, ku ktorej ju priviedla krutá poznámka kameramana počas nakrúcania filmu. Zákrok podstúpila už ako 25-ročná, no rozhodnutie rýchlo oľutovala.

Herečka Jamie Lee Curtis sa priznala, že podstúpila plastickú operáciu už ako 25-ročná, a to po nepríjemnej skúsenosti počas nakrúcania filmu Perfect v roku 1985. Kameraman, ktorého nemenovala, ju skritizoval. „Povedal: ‚Dnes ju nenatáčam. Má opuchnuté oči.‘ A ja som mala 25, takže keď to povedal, bolo to veľmi trápne,“ prezradila Curtis v relácii 60 Minutes.

Ako sama povedala, hneď po skončení natáčania sa rozhodla pre zákrok. Hoci nemenovala konkrétneho človeka, podľa IMDb bol kameramanom filmu zosnulý Gordon Willis, známy svojou prácou na klasických snímkach ako Annie Hall alebo Krstný otec. Dnes Curtis priznáva, že to bolo rozhodnutie, ktoré si rýchlo rozmyslela.

„To naozaj nie je niečo, čo by ste mali robiť, keď máte 25 alebo 26 rokov. Okamžite som to oľutovala a odvtedy to v podstate ľutujem," dodala. Okrem psychického dopadu mala operácia aj zdravotné následky – Curtis si vypestovala závislosť na liekoch proti bolesti. V neskoršom veku sa stala zástankyňou prirodzenej krásy a často povzbudzuje ženy, aby sa prijímali také, aké sú.