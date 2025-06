Dcéru Kelly pozná celý svet, ale... TOTO je utajovaná dcéra Osbournovcov: Je to celá Sharon!

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon (Zdroj: SITA/Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

Keď sa rodina Osbournovcov v roku 2002 rozhodla svoj život zaznamenávať ako reality šou, s týmto rozhodnutím nesúhlasili všetci jej členovia. Verejnosť tak mala možnosť spoznať len Sharon, Ozzyho a ich dve deti Jacka a Kelly. Ich najstaršia dcéra Aimee sa ako 16-ročná rozhodla kvôli natáčaniu odísť z rodičovského domu.

Ozzy Osbourne,Kelly Osbourne (Zdroj: SITA)

„Nie som nejaká čudácka depresívna dcéra, čo sa bojí sveta a zamyká sa celý deň v izbe. Len som sa rozhodla, že do tej šou nepôjdem,“ vysvetlila v rozhovore pre The Independent. „Chcem byť speváčka a cítila som, že keby som zostala s Osbournovcami a išla do toho, okamžite by ma zaškatuľkovali. Sharon to bolelo a mali sme ťažké obdobie plné nezhôd. Ja som skôr uzavretá a súkromie je pre mňa veľmi dôležité,“ vysvetlila.

Verejnosť tak nedostalo veľa príležitostí Aimee vidieť. Aktuálne ju však paparazzi nafotili v uliciach Manchestera spolu so spevákom kapely Brigitte Calls Me Baby, Wesom Leavinsom. Mala na sebe čiernu koženú bundu a rifle, outfit doplnila čiernymi čižmami a vrstvenými náhrdelníkmi. No a svoju podobu so slávnou mamou nezaprie. Veď pozrite sami!

Aimee Osbourne (Zdroj: Profimedia)