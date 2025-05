SMUTNÁ SPRÁVA: Známy herec podľahol rakovine... Mal iba 45 rokov!

(Zdroj: Getty Images)

Smutnú správu zverejnil režisér Paul Sinacore. „Samuel bol drahý priateľ a úžasný herec,“ napísal v stanovisku filmár. Ten režíroval film s názvom Towpath, posledný počin, v ktorom herec účinkoval. Priznal, že ho mrzí, že finálnu verziu neuvidí.

„Samuel v sebe nosil vášeň pre herectvo, ktorá žiarila v každom zábere - neskreslená, nebojácna a plná života. Do svojej práce sa vkladal naplno a bolo to vidieť. Jeho strata ma hlboko zarmútila a prajem si, aby mohol vidieť finálnu verziu filmu. Bol jedinečný a navždy zostane v našich srdciach,“ dodal.

Ako informuje The Hollywood Reporter v posledných rokoch bojoval s rakovinou, ktorá sa mu rozšírila do celého tela. Zomrel v piatok vo svojom rodnom meste v Texase. Rok 2024 nazval "najhorším rokom v dejinách ľudstva" a ešte 23. apríla zverejnil selfie z nemocnice so slovami: "Dostávam infúziu kvôli veľmi potrebnej hydratácii..."

Samuel French si zahral vo filme Vrahovia mesiaca kvetov (Killers of Flower Moon), ktorý mal na konte 10 nominácií na Oscara, ale aj v seriáli Fear the Walking Dead.