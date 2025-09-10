Drastická premena slávnej moderátorky: Schudla vďaka Ozempicu!

LOS ANGELES - Oprah Winfrey prekvapila fanúšikov drastickou premenou. V 71 rokoch priznala, že schudla vďaka Ozempicu!
Oprah Winfrey opäť prekvapila fanúšikov, keď na Instagrame zverejnila novú fotografiu v rámci svojho knižného klubu. V pestrofarebnej blúzke a kožených nohaviciach ukázala svoju štíhlu postavu – výsledok chudnutia, o ktorom sa dlho špekulovalo. Moderátorka roky bojovala s nadváhou a často čelila posmeškom i kritike.
Sama kedysi odsudzovala užívanie Ozempicu a podobných liekov, určených pôvodne pre pacientov s cukrovkou, no dnes otvorene priznáva, že jej pomohli schudnúť približne 22 kilogramov. „Teraz to používam vtedy, keď cítim, že to potrebujem – ako nástroj na zvládanie jojo efektu,“ povedala pre magazín People.
Dodala, že pre ňu ide o obrovskú úľavu: „To, že existuje lekársky schválený predpis na reguláciu váhy a udržanie zdravia počas môjho života, je pre mňa úľava, vykúpenie, dar – a nie niečo, za čo sa musím skrývať a znovu byť zosmiešňovaná.“ Oprah priznala, že ešte predtým, než sama začala liek užívať, ho odporúčala iným. Jej cesta za zdravím sa začala v roku 2021 po operácii kolena, keď začala pravidelne turistiku a postupne zvyšovala svoje ciele.
K zásadnej zmene prístupu však prišlo až v lete 2023, keď otvorene prehovorila o svojich ťažkostiach počas diskusného panelu o obezite a chudnutí. „Všetci viete, že som na tejto ceste väčšinu svojho života. Moja najvyššia hmotnosť bola 107 kíl. Neviem, či existuje iná verejne známa osoba, ktorej boj s váhou by bol takto zneužívaný ako môj,“ povedala publiku.
Dodala tiež, že až vďaka odborníkom si uvedomila, že problém nie je len v pevnej vôli: „Uvedomila som si, že celé tie roky som vinila samu seba za nadváhu. A pritom mám predispozíciu, ktorú nijaká sila vôle nedokáže zvládnuť.“ Dnes tvrdí, že lieky jej pomáhajú držať si váhu pod kontrolou a hlavne zabrániť opakovaným výkyvom. „Som absolútne hotová s hanením od iných ľudí, ale aj od samej seba,“ uzavrela Winfrey.
