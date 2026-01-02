Rekordný bratislavský Silvestrovský beh cez mosty s vyše 2000 účastníkmi, víťazný hetrik Lucie Pelikánovej a Martina Rusinu

Počtom účastníkov (dovedna až 2101 z 28 krajín!) rekordný 34. ročník populárneho Silvestrovského behu cez bratislavské mosty vyhrali v chladnom, veternom a mrazivom počasí v posledný deň roku 2025 tretí raz za sebou Lucia Pelikánová z banskobystrickej Dukly a Martin Rusina z BMSC Bratislava.
Majsterka sveta v canicrosse (beh so psom), účastníčka ME 2025 v cestných behoch a dovedna 8-násobná atletická majsterka SR zvládla 11,5 km dlhú a zaujímavú trať vedúcu cez päť bratislavských mostov (Prístavný, Apollo, Starý, Nový, Lanfranconi) za 43:44 min a triumfovala pred vicemajsterkou SR 2025 na 5000 m Renátou Klamovou z pezinského klubu Triathlon mood. o. z. (43:56). Tretia skončila individuálna členka SAZ Mária Danečková časom 44:50 min, ktorá bola v uplynulom roku druhá v celkovom hodnotení Bežeckého pohára SAZ.
„Každý z mojich troch víťazných behov na ´mostoch´ bol iný, ťažko povedať, ktorý triumf sa rodil najťažšie. Napríklad tentoraz som preteky absolvovala z náročnej objemovej prípravy,“ porovnávala Lucia Pelikánová. „Bežalo sa mi dobre, jediný drobný problém bol pri zbiehaní z dvoch mostov, kde sa na niektorých miestach šmýkalo a pridržiavali sme sa pre istotu zábradlia. Bolo to dnes náročné, lebo na celej Viedenskej ceste i na celej petržalskej hrádzi až po most Lanfranconi fúkal silný protivietor a výrazne uberal sily. Pre mňa to však bola pekná bežecká rozlúčka s rokom 2025.“
Tridsaťjedenročný Martin Rusina, druhý najlepší Európan na jesennom maratóne v Chicagu v osobnom rekorde 2:17:44 h, triumfoval na „mostoch“ časom 38:07 min pred dvojnásobným víťazom ČSOB BAM (2022, 2023) Ukrajincom Tarasom Ivaniutom (38:23), tretí dobehol René Valent z behame.sk (39:21).
Sedemnásobný majster SR v bežeckých disciplínach (maratón 2024, 2025, polmaratón 2023, 2024, horský beh 2021, 2022, 2024) Rusina tak bude mať o rok šancu vyrovnať štyri prvenstvá v rade, ktoré na SBCBM dosiahol v rokoch 2015 až 2018 Marek Hladík. Ivaniuta aj Valent sa v porovnaní s minulým rokom posunuli o jednu priečku dopredu.
„Črtalo sa, že podmienky budú náročné, keďže malo fúkať a aj pocitová teplota mala byť výrazne pod nulou. Napokon to však bolo pre mňa z pohľadu počasia celkom príjemné,“ vravel aktuálne najlepší slovenský maratónec Rusina v cieli SBCBM. „Bežalo sa dobre, trať nebola zamrznutá s výnimkou niekoľkých zbiehaní z mostov. Celkovo boli podmienky lepšie ako pred rokom. Konkurencia bola približne taká istá, tentoraz som však mal väčší priestor vychutnávať si preteky a v pohode si bežať svoje tempo. Za mňa to bol krásny bežecký Silvester a skvelé ukončenie môjho športového roku, ktorý pre mňa dopadol výborne. Som zvedavý, kam ďalej sa budem ešte výkonnostne posúvať.“
Na 34. ročníku SBCBM, ktorý zorganizovala Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislava (STaRZ) pod taktovkou športového riaditeľa podujatia Romana Hanzela v spolupráci s bratislavským magistrátom, štartovalo v hlavnom behu spolu až 1991 bežkýň a bežcov, čo aj bez detských súťaží znamenalo výrazné prekonanie lanského celkového účastníckeho rekordu 1129 vytrvalcov. Mužov sa tentoraz vydalo na trať 1400, žien 551. Detské behy však boli opäť súčasťou SBCBM 2025, tri rôzne vekové kategórie – dovedna 110 nádejných malých bežcov – súťažilo na štadióne FTVŠ UK na Lanfranconi v behoch na 350, 700 a 1050 m. Hlavný beh odštartoval spred EU v Petržalke „výstrelom“ zo šampanského spoluzakladateľ pretekov Vladimír Podracký.
Zaujímavosťou bola účasť vyše 500 španielskych vojakov z kontingentu NATO alokovaného vo výcvikovom stredisku Lešť. Najrýchlejší z nich bol celkovo štrnásty Ignacio Arias Guedón za 42:33 min. Beh cez kvinteto bratislavských mostov absolvovali aj vojaci zo Slovinska.
„Najviac nás v STaRZ všetkých teší, že v mrazivom silvestrovskom počasí prišiel rekordný počet účastníkov. Nielen mladí, ale i starší ako napríklad 83-ročný pán Viliam Novák, či mamičky s kočíkmi bežiace fantastické časy. Každý si však bude tento ročník pamätať ako ročník, v ktorom sa o výnimočnú atmosféru postaralo vyše päťsto španielskych vojakov. Verím, že sme im vytvorili prajné prostredie a odnášajú si nezabudnuteľný zážitok,“ uviedol riaditeľ 34. ročníka SBCBM a zároveň aj STaRZ Ladislav Križan, ktorý si v posledný deň roka tiež obliekol bežecký výstroj a absolvoval 11,5 km dlhú trať.
FAKTY Z 34. ROČNÍKA SBCBM 2025
■ MUŽI: 1. Martin Rusina (BMSC Bratislava) 38:07, 2. Taras Ivaniuta (Ukr./ind. člen SAZ/restartnisa.sk) 38:23, 3. René Valent (behame.sk) 39:21, 4. J. Polák (BMSC Bratislava) 39:57, 5. Slettvag (Nór.) 40:08, 6. Bolerác (BMSC Bratislava) 40:16.
■ ŽENY: 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 43:44, 2. Renáta Klamová (Triathlon mood o. z./behame.sk) 43:56, 3. Mária Danečková (ind. členka SAZ/restartnisa.sk) 44:50, 4. Mihoková (Multisport Triathlon Team) 46:24, 5. Záškvarová (ŠKP Bratislava/Tri2Fly) 47:43, 6. Bašnáková (AK Veterán Bratislava/H40) 51:13
VÍŤAZI SBCBM 2011 – 2019, 2023 – 2025
► 2011 (10,3 km): Imrich Magyar 36:24 – Petra Fašungová 41:50
► 2012 (10,3 km): Jozef Urban 35:07 – Katarína Pokorná 41:50
► 2013 (10,3 km): Alexander Jablokov 35:06 – Katarína Pokorná 40:12
► 2014 (10,3 km): Pavol Bukovác 37:20 – Katarína Pokorná 42:02
► 2015 (10,3 km): Marek Hladík 35:15 – Romana Komarňanská 40:19
► 2016 (10,3 km): Marek Hladík 35:32 – Danielle Hodgkinsonová (V. Brit.) 41:42
► 2017 (10,3 km): Marek Hladík 34:28 – Nikola Čorbová 40:32
► 2018 (10,5 km): Marek Hladík 34:42 – Elena Dušková 40:16
► 2019 (10,5 km): Jozef Pelikán 35:03 – Elena Dušková 37:50
► 2023 (11,0 km): Martin Rusina 34:31 – Lucia Pelikánová 40:11
► 2024 (11,7 km): Martin Rusina 38:54 – Lucia Pelikánová 45:18
► 2025 (11,5 km): Martin Rusina 38:07 – Lucia Pelikánová 43:44
