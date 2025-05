Začal SÚD s P. Diddym: Porota vytiahla extrémne NECHUTNOSTI... Eskortky nútil MOČIŤ do úst jeho EX!

P. Diddy (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Hviezdny raper P. Diddy (55) je od septembra vo väzbe. Je obvinený z trestných činov ako obchodovanie s ľuďmi, vydieranie a prevádzkovanie prostitúcie. V pondelok 12. mája začal v New Yorku súdny proces. A porota vytiahla extrémne nechutnosti... Hudobník vraj nútil eskortky, aby močili do úst jeho expriateľky!

Na federálnom súdnom dvore na Manhattane v pondelok začal súdny proces s hudobníkom P. Diddym. Ten má na krku obvinenie z obchodovania s ľudmi, vydierania a prevádzkovania prostitúcie. Aktuálne prebiehajú úvodné vyhlásenia a federálni vyšetrovatelia proti nemu predkladajú svoju obžalobu.

No a TMZ priniesol viacero nechutností, ktoré na súde pri tejto príležitosti odzneli. Asistentka amerického prokurátora Emily Johnson, ktorá vedie obžalobu, napríklad vytiahla, že raper nútil svoju priateľku Cassie, aby mala sex s mužskými eskortmi, zatiaľ čo on ju pri tom sledoval a natáčal. Inokedy zas prinútil eskortov, aby Cassie namočili do úst.

Diddy vraj riadil každú minútu a celý vývoj sexuálnych večierkov a rovnako zabezpečil aj celý chod - zariadil prepravu na tieto večierky, ubytovanie, lubrikanty... Ale aj sexuálne pracovníčky a drogy.

Bitky na dennom poriadku

Prokurátori tiež vytiahli, ako sa Diddy správal k svojej ex mimo večierkov. Raz ho vraj extrémne rozzúrilo, keď zistil, že sa stretáva s iným mužom. Brutálne ju vraj zbil, kopal do chrbta, pohadzoval ňou, ako s handrovou bábikou a vyhrážal sa jej, že zverejní video, na ktorom má sex s mužskými eskortami.

Vyšetrovatelia tiež vytiahli nechválne slávne video bitky z hotela, ale aj iný incident, pri ktorom jej Diddy v aute kopol do tváre a potom ju prinútil, aby týždeň nevychádzala z hotelovej izby, aby nebolo vidno jej zranenia. Inokedy ju zas zbil, pretože podľa neho bola príliš dlho v kúpeľni. Cassie vraj bude vo veci svedčiť, rovnako ako niektorí eskorti.

Zakazoval kondómy

Prokurátori potom vytiahli ďalšiu údajnú obeť - slobodnú mamičku, ktorá chce zostať v anonymite. S Diddym sa vraj začala stretávať v roku 2020 a rýchlo sa doňho zamilovala. Aj ju však prinútil chodiť na sexuálne večierky, dokonca ju nútil do sexu s cudzími mužmi. A keď chcela, aby používali kondómy, Diddy to zakázal. Inokedy sa vraj povracala, no raper ju nútil v aktivitách pokračovať.

Podobne ako Cassie, aj túto ženu vraj hudobník bil a vydieral sexuálnymi nahrávkami.