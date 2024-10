ŠKANDALÓZNA párty P. Diddyho: Will Smith k nemu vraj vodil syna... Nútil ho tam k NECHUTNOSTIAM!

(Zdroj: SITA)

NEW YORK - Svetom aktuálne otriasa škandál, ktorý sa spája s hviezdnym P. Diddym (54). Ten aktuálne sedí vo väzbe kvôli obvineniu zo spiknutia za účelom vydierania, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania. To sa malo diať práve na jeho veľkolepých žúroch, ktoré organizoval u seba doma. Zúčastňovať sa ich mal aj Will Smith (56) so synom Jadenom (26), ktorého vraj nútil do nechutností!