Škandalózny P. Diddy obviňuje federálov z RASIZMU: Idú vraj po ňom, lebo je ČERNOCH!

Diddy (Zdroj: SITA)

Sean "Diddy" Combs má na krku mega škandál. Aktuálne sedí vo vyšetrovacej väzbe pre viacero obvinení zo sexuálnych trestných činov vrátane znásilnenia a sexuálneho obťažovania maloletých na rôznych večierkoch v New Yorku a Los Angeles od roku 1991. Ďalších 6 žalôb proti nemu podala právnická firma z texaského Houstonu.

Rapera zadržali v polovici septembra a odvtedy je vo väzbe vo federálnom väzenskom zariadení MDC Brooklyn v New Yorku. Hviezda už viackrát požiadala o prepustenie na kauciu, no zakaždým mu ju sudcovia zamietli. A aktuálne opäť "kope nohami". Ako informuje TMZ, Diddy tvrdí, že federáli sa ho pokúšajú zlikvidovať len preto, že je úspešný černoch.

Používajú na to vraj zákon, ktoý je od svojho vzniku "rasistický". Píše sa to v dokumentoch, ktorí jeho právni zástupcovia v utorok predložili sudcovi. Žiadajú, aby zamietol 3. bod žaloby amerického prokurátora proti nemu, ktorý ho obviňuje z "prepravy za účelom vykonávania prostitúcie" - známeho aj ako Mannov zákon.

Od roku 1910 je to v knihách ako federálny zákon a Diddy poukazuje na to, že ten istý vláda použila aj na "odstránenie" rock'n'rollovej legendy Chucka Berryho a boxera Jacka Johnsona, ktorí podľa Diddyho "nie náhodou" boli obaja tiež černosi. „Žiadna iná osoba a už vôbec nie biela osoba nebola nikdy stíhaná podľa zákona o obchodovní s bielymi otrokmi za najímanie mužského eskortu z iného štátu,“ vyjadril sa Diddy.

Diddy čelí obvineniu, že si najal sexuálnych pracovníkov, aby sa zúčastnili na jeho "freak off" večierkoch. On sa však ohradil, že federáli celý prípad postavili na obvinení, že si on a jeho dve dlhoročné priateľky občas do svojho sexuálneho vzťahu priviedli tretiu stranu - mužský sprievod. Tvrdí tiež, že najímanie eskortu je "bežné a skutočne široko akceptované v dnešnej americkej kultúre“.

P. Diddy (Zdroj: SITA)