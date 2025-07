Krutá správa pre P. Diddyho: Sudca mu zamietol KAUCIU!

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Amerického rapera Seana "Diddyho" Combsa neprepustia na kauciu. Rozhodol o tom v stredu sudca Arun Subramanian po tom, ako porota newyorského súdu uznala Combsa za vinného z obvinenia súvisiaceho s organizovaním prostitúcie, avšak za nevinného v prípade závažnejších obvinení z obchodovania so sexom i vydierania. Combs sa nateraz vrátil do väzenia, verdikt však privítal a rovnako aj jeho obhajcovia, píše TASR podľa agentúry AP.