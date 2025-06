Šokujúci ZVRAT v prípade P Diddyho: Prezident Trump mu chce UDELIŤ MILOSŤ... 50 Cent zasahuje!

50 Cent, Donald Trump, P. Diddy (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Celý svet už tri týždne sleduje súdny proces s P Diddym. Ten čelí vážnym obvineniam z viacerých trestných činov. Verdikt by sme sa mali dozvedieť v priebehu leta. No a prezident Donald Trump v tejto súvislosti zvažuje šokujúci krok - Diddymu chce udeliť milosť. 50 Cent sa rozhodol zasiahnuť!

Súdny proces so Seanom "Diddym" Combsom je v plnom prúde. Má za sebou tri týždne dokazovania, ktoré by malo byť ukončené v najbližších dňoch a proces by mal pokračovať až do júla. Konečný verdikt sa dozvieme v priebehu leta. Prípad je ostro sledovaný všade po svete, raper čelí obvineniam z viacerých trestných činov.

O to šokujúcejšie je vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten nedávno uviedol, že by zvážil udelenie milosti Diddymu, ak by usúdil, že bol nespravodlivo odvinený. Toto vyhlásenie vyvolalo kontroverziu, najmä vzhľadom na závažnosť obvinení. Hudobník čelí obžalobe z vydierania, sexuálneho obchodovania s ľuďmi a prepravy za účelom prostitúcie.

No a Diddyho "úhlavný nepriateľ" raper 50 Cent to neplánuje nechať len tak. Chystá sa do Oválnej pracovne, aby sa s prezidentom Donaldom Trumpom porozprával. Informoval o tom na sociálnej sieti Instagram. Podľa vlastných slov za ním nejde, aby ho presviedčal, že mu nemá udeliť milosť, ale aby mu otvorene povedal, čo si myslí.

Zároveň mu chce oznámiť niektoré výroky, ktoré podľa neho Diddy o prezidentovi povedal. „Povedal o Trumpovi naozaj zlé veci, to nie je v poriadku. Ozvem sa mu, aby vedle, čo si o tomto chlapíkovi myslí,“ napísal 50 Cent. Ten s P Diddym roky vedie otvorený konflikt. Všetko to začalo v roku 2006, kedy 50 Cent vydal pieseň The Bomb, v ktorom naznačil, že Diddy má informácie o vražde The Natorious B.I.G z roku 1997. Raper tieto obvinenia opakovane poprel.