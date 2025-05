Slávny spevák čelí VÁŽNEMU obvineniu: Sexuálne napadnutie 4 žien... Požadujú ODŠKODNÉ 50 miliónov!

Smokey Robinson (Zdroj: Profimedia)

Hudobný producent a spevák Smokey Robinson čelí vážnym obvineniam od štyroch bývalých zamestnankýň, ktoré ho zažalovali za sexuálne útoky. V žalobe požadujú odškodné 50 miliónov dolárov. Robinson sa k tomu vyjadril len stručne. V telefonáte pre Daily Mail povedal: „Som zhrozený.“ Po krátkej pauze dodal: „Momentálne o tom nemôžem hovoriť.“ Žalobu podali štyri ženy, ktoré vystupujú pod menami Jane Doe 1 až Jane Doe 4.

Tvrdia, že ich Robinson sexuálne zneužíval počas ich pracovného pomeru, kedy pracovali ako gazdiné v rôznych časových obdobiach. Každá žena opísala konkrétne prípady násilia: JD1 tvrdí, že pre Robinsona pracovala od januára 2023 do februára 2024. Obviňuje ho, že ju bozkával po celom tele a: „násilne prenikal prstami do pošvy, vykonával orálny sex a pokračoval v prenikaní svojím stoporeným penisom, čo jej spôsobovalo veľkú bolesť.“ Tiež tvrdí, že Robinson: „mal záľubu v ejakulovaní do jej pošvy bez použitia kondómu.“ JD2 uvádza, že u neho pracovala od mája 2014 do februára 2020.

Tvrdí, že ju sexuálne napadol najmenej 23-krát. „Násilne ju zatlačil do svojej modrej spálne a prinútil ju vykonať orálny sex a prenikol do nej bez kondómu.“ JD3 tvrdí, že bola jeho zamestnankyňou od februára 2012 do apríla 2024. Opisuje, že: „vykonával orálny sex a nútil ju ležať tvárou dole, aby mohol preniknúť zozadu.“ JD4 pracovala ako gazdiná už v októbri 2006 a neskôr ako asistentka jeho manželky Frances Robinson až do apríla 2024. Aj ona Robinsona obviňuje zo znásilnenia. Zaujímavosťou je, že okrem Smokeyho je v žalobe ako spoluobžalovaná uvedená aj jeho manželka, s ktorou je ženatý od roku 2002.