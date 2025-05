Kanye West ODIŠIEL uprostred rozhovoru: Drsná REAKCIA moderátora... Antisemitský kok*t!

Kanye West odišiel uprostred rozhovoru s Piersom Morganom (Zdroj: YouTube)

Kanye West prijal pozvanie do talkshow Piers Morgan Uncensored, ktorú vysiela prostredníctvom platformy YouTube. Do živého vysielania sa prihlásil z Malorky, kde sa práve nachádzal so svojim priateľom Sneakom, ktorého napokon k rozhovoru prizval. Veľa otázok mu však Morgan položiť nestihol - raper sa totiž kvôli totálnej banalite urazil a uprostred rozhovoru odišiel.

„Dnes som opäť robil rozhovor s Kanyem Westom. Ako som očakával vzhľadom na to, čo som o ňom nedávno povedal, netrval dlho a neprebehol dobre,“ napísal na sociálnej sieti Instagram moderátor a pridal záber z rozhovoru, na ktorom sa West tvári vážne. „Toto bolo tesne predtým, než odišiel ako veľké dieťa, ešte predtým, než som sa ho stihol opýtať, prečo sa stal odporným, Hitlera milujúcim, narcizmus obhajujúcim, antisemitským kokot*m,“ dodal Morgan.

Celý rozhovor v spomínanej talkshow začal vo veľmi napätom duchu. V úvode moderátor upozornil na raperov upadajúci imidž. „Na pohľad pôsobíš veľmi uvoľnene a šťastne. To je v priamom rozpore s tvojím verejným obrazom za posledné roky, ktorý sprevádzajú tvoje zúrivé...“ začal Morgan, no West ho prerušil.

„Ale s tým nesúhlasím. Nie je to v rozpore - je toľko ľudí a umelcov, ktorí podporujú myšlienku, že človek môže byť sám sebou, a že si tým prešiel vojnou, keď bol napádaný bankami, viete, napádaný bankami - to je najlepší spôsob, ako to povedať!“ odpovedal zmätočne Kanye. No a poslednou kvapkou bolo, keď moderátor uviedol, že raper má na sociálnej sieti X 32 miliónov sledovateľov. V skutočnosti má však 33,3 milióna sledovateľov.

Kanye West odišiel uprostred rozhovoru s Piersom Morganom (Zdroj: YouTube)

A to Westa vytočilo. Zahlásil, aby mu Morgan "nekrátil vtáka". „To len ukazuje nenávisť, ktorú šírite voči ľuďom, čo rozdávajú lásku,“ rozohnil sa West. „V umení, ktoré tvorím, je toľko lásky,“ dodal, postavil sa a odišiel. Pred kamerami nechal sedieť len svojho kamaráta Sneaka. „Teraz preberáš zodpovednosť... Nie, pani, toto máš teraz za to - môžeme sa k tomu vrátiť, keď budeš vedieť počítať,“ dodal ukrivdený West, keď si strhával mikrofón.

Morgan následne dodal: „Chcel som sa ho opýtať na to, čo zverejňuje na X a prečo to robí. Prečo neustále útočí na židovských ľudí? Prečo opakovane oslavuje Adolfa Hitlera?“ a Westovmu kamarátovi povedal, aby raperovi odkázal, že je: „fňukajúci zbabelec, antisemita a obdivovateľ Hitlera.“