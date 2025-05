BOLESTIVÉ tajomstvo hviezdnej speváčky: Prišla o bábätko a... BOJUJE s vážnou diagnózou!

Bebe Rexha (Zdroj: SITA)

V pondelok večer sa konal galavečer MET Gala, ktorého sa zúčastnilo množstvo slávnych celebrít. Medzi nimi bola aj speváčka Bebe Rexha, ktorá mala na sebe hlboké čierne šaty v štýle smokingu. Kritikom však do očí bila jej váha a známa americká raperka jej poriadne naložila. „Sestra mi pripomína hormonálnu antikoncepciu alebo niečo také,“ napísala Azealia Banks na sieti X, hoci sa samotného podujatia v New Yorku nezúčastnila.

„Vyzerá to na Implanon/Nuvaring (druh antikoncepcie, pozn.red.), ktorý by si mala dať vybrať, alebo Depo injekciu, s ktorou by mala prestať (a pritom ju nechcem zhodiť)," dodala. Speváčke to nedalo a zareagovala na tento status. Odhalila pri tom naozaj bolestivé tajomstvo. „Som unavená z toho, ako ľudia komentujú moju váhu. Mám PCOS (syndróm polycystických vaječníkov, pozn. red.) a bojujem s neplodnosťou,“ vysvetlila 35-ročná speváčka.

„Bola som tehotná, ale nevyšlo to, a tú bolesť si nesiem v tichosti. Nikomu som nebola nič dlžná, ale možno si teraz dvakrát rozmyslíte, kým budete komentovať niekoho telo," pokračovala. Speváčka však neprezradila, kedy presne o dieťa prišla ani s kým ho čakala. V inom príspevku na sieti X priamo oslovila Banks: „A ty by si možno mala zvážiť nejakú terapiu, sestra, mne veľmi pomohol Lexapro. Niečo, čo ti pomôže s tým hlboko zakoreneným smútkom a chaosom, ktorý stále premietaš navonok. Uzdravenie pristane každému. Skús to," uzavrela.