Milostná AFÉRA slávnych spevákov: Darilo sa im to tajiť desiatky rokov… On bol ŽENATÝ!

Niekoľko desiatok rokov bolo toto tajomstvo dobre ukryté. Vedeli o ňom zrejme len samotní aktéri. Spevák Smokey Robinson sa však aktuálne rozhodol rozprávať. V rozhovore pre The Guardian vo štvrtok priznal, že v čase, keď bol žanatý so svojou prvou manželkou Claudette, mal milenecký pomer so slávnou Dianou Ross.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

„V tom čase som bol ženatý. Ross a ja sme spolu pracovali a vtedy sa to stalo. Ale bolo to krásne,“ vyjadril sa Robinson. „Je to krásna dáma a dodnes ju milujem. Je to jeden z mojich najbližších ľudí. Bola mladá a snažila sa dať dokopy svoju kariéru,“ pokračoval vo svojom verejnom priznaní Smokey.

„Snažil som s jej pomôcť. V skutočnosti som ju priviedol do Motownu. Nešiel som za ňou a ona nešla za mnou. Jednoducho sa to stalo,“ dodal. Celé to vraj skončilo kvôli výčitkám svedomia. Diana mu vraj povedala, že jeho ženu pozná a vie, že ju stále miluje.

Smokey, vlastným menom William Robinson Jr. je známy ako spevák, skladateľ, hudobný producent a bývalý výkonný riaditeľ nahrávacieho štúdia v USA. Bol zakladateľom a frontmanom vokálnej skupiny Motown The Miracles. Oženil sa dvakrát - s prvou ženou Claudette žil od roku 1959 do 1986, druhej žene Frances Glandney povedal áno v roku 2002.