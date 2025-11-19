Legendárny spevák čelí ďalšiemu ŠKANDÁLU: Nové obvinenie zo sexuálneho napadnutia... Od MUŽA!

LOS ANGELES - Legendárny spevák Smokey Robinson má na krku ďalšie vážne obvinenie zo sexuálneho obťažovania. Po tom, čo ho v máji zažalovali štyri bývalé upratovačky, sa k prípadu hlásia ďalší dvaja ľudia – jedna žena a dokonca aj muž, ktorý opisuje mimoriadne nepríjemný incident.
Slávny spevák čelí VÁŽNEMU obvineniu: Sexuálne napadnutie 4 žien... Požadujú ODŠKODNÉ 50 miliónov!
Podľa dokumentov, ktoré získal portál TMZ, muž označovaný ako John Doe tvrdí, že pre Robinsonovcov pracoval už od roku 2013, najmä na čistení a údržbe áut v ich sídle v Kalifornii. Tvrdí, že spevák k nemu často prichádzal len v spodnej bielizni, pričom sa pred ním dotýkal svojho stoporeného penisu. „Jeho vzrušenie bolo úplne zjavné,“ píše sa v žalobe.
Muž tvrdí, že situácia eskalovala v roku 2022, keď Smokey údajne bez varovania chytil jeho ruku a pokúsil sa ju pritlačiť na svoju erekciu. Po incidente mal byť prepustený. O rok neskôr ho mala Robinsonova manželka požiadať, aby sa vrátil do práce – no podľa neho sa všetko opakovalo.
Spolu s ním sa ozvala aj ďalšia bývalá upratovačka, ktorá tvrdí, že Smokey ju viac než desaťkrát chytil za ruku a snažil sa ju prinútiť dotýkať sa jeho penisu. Obe nové obete sa chcú pripojiť k prebiehajúcej žalobe štyroch žien, ktoré Robinsona už skôr obvinili zo sexuálneho napadnutia, falošného väznenia a ďalších činov.
Smokeyho právnik Christopher Frost tvrdenia zásadne odmieta. Podľa neho ide o koordinovanú snahu anonymnej skupiny vydierať speváka. „Je to chamtivá kampaň, ktorá má za cieľ vytiahnuť peniaze z 85-ročnej legendy,“ vyhlásil Frost pre TMZ. Tvrdí, že žalobcovia odmietajú poskytnúť kľúčové dôkazy a výpovede, čo podľa neho naznačuje, že obvinenia sú vymyslené. Portál TMZ sa snažil získať stanovisko od Robinsonovcov aj od právnikov údajne poškodených osôb, no zatiaľ bez odpovede.