Idol žien Ramazzotti: Už dávno nie je sexi... FOTO Poriadne PRIBRAL!

Eros Ramazzotti (Zdroj: SITA/Jana Birošová)

CANCÚN - Eros Ramazzotti si po boku svojich detí užíva slnečné dni v mexickom Cancúne. Spevák po šesťdesiatke pôsobí spokojne a uvoľnene, no fanúšikom neuniklo, že jeho postava sa rokmi výrazne zmenila. Na pláži ukázal brucho, ktoré naznačuje, že časy vyšportovanej figúry sú už minulosťou.

Eros Ramazzotti má po šesťdesiatke, no energiu mu môžu závidieť aj mladší kolegovia. Taliansky spevák, ktorý patrí medzi najväčšie hviezdy európskej popovej scény, si naplno užíva chvíle so svojimi deťmi. So svojou bývalou manželkou, Maricou Pellegrinelli, má dve deti – dcéru Raffaelu Molinu a syna Rodolfa Ramazzottiho. Práve s nimi ho paparazzi nedávno zachytili počas dovolenky na pláži v mexickom Cancúne.

Rodinná pohoda bola očividná – deti sa smiali, more šumelo a Eros pôsobil spokojne a oddýchnuto. No fotografom neunikol ani jeden detail. Fanúšikovia si totiž nemohli nevšimnúť, že ich idol už dávno nemá vypracované telo ako kedysi. Ramazzotti sa na pláži ukázal bez trička a ukázal tak svoju postavu v celej prirodzenosti. Taliansky umelec totiž evidentne pribral, a najväčšiu pozornosť pútalo jeho „pivné brucho“, ktoré si v minulosti rozhodne nemusel strážiť. Hoci už nemá telo modela, Eros sa zdá byť so sebou vyrovnaný. Vek a životné skúsenosti mu dodali pokoj, ktorý je na ňom vidieť.

Eros Ramazzotti (Zdroj: Profimedia)