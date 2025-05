Nový PROMI PÁR Hollywoodu? Tom Cruise vraj zbalil BÝVALKU Bena Afflecka... Aha, kde sa spolu objavili!

Tom Cruise (Zdroj: SITA)

Od roku 2012, kedy sa Tom Cruise oficiálne rozviedol s Karie Holmes, sa v jeho súvislosti hovorilo o mnohých ženách. Žiadnu však verejnosti oficiálne nepredstavil. Teraz sa však stále častejšie objavuje po boku herečky, ktorá v minulosti randila aj s Benom Affleckom, Any de Armas. A zdá sa, že nepotrvá dlho a túto ženu konečne predstaví ako svoju partnerku.

O ich romániku sa špekuluje už od Valentína tohto roka. Paparazzi ich spolu napríklad načapali, ako vystupujú z vrtuľníka... Mnohí preto očakávali, že by Cruise a Ana mohli ísť na Beckhamovu párty už ako oficiálny pár. No nebolo tomu celkom tak. Dvojica si ešte svoj vzťah chráni, no ako informuje DailyMail isté je, že na večierku boli predsa len obaja...

Tom Cruise a Ana de Armas pri odchode z narodeninovej oslavy Davida Beckhama. (Zdroj: Profimedia)

A hoci do reštaurácie Core v Notting Hille nevošli ruka v ruke, z nej už odchádzali spolu. Paparazzom sa ich však zachytiť nepodarilo. Východ z reštaurácie totiž chránili bodyguardi s dáždnikmi, no a v aute sa potom herečka schovávala tak dobre, že jej do tváre nebolo vidieť. Niet však pochýb, že išlo práve o Anu de Armas. Nuž, zostáva nám len čakať, kedy sa dvojica rozhodne svoj vzťah zoficiálniť.

Ana de Armas (Zdroj: SITA)