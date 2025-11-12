Slávna herečka po ROZCHODE s Tomom Cruisom: Nafotili ju s jej EX!

LOS ANGELES - Herečka Ana de Armas zrejme prežíva nové – alebo možno staronové – obdobie lásky. Po rozchode s Tomom Cruisom ju paparazzi zachytili v Los Angeles po boku bývalého priateľa, čo okamžite rozvírilo dohady.
Zdá sa, že v živote obľúbenej herečky Any de Armas sa možno opäť niečo črtá. Po nedávnom rozchode s hollywoodskou hviezdou Tomom Cruisom ju paparazzi zachytili v uliciach Los Angeles v spoločnosti jej bývalého priateľa.
Dvojica bola videná počas prechádzky so psom po meste a spoločne si prezerali tapety v obchode s bytovými doplnkami. Ich stretnutie okamžite vyvolalo dohady o tom, že by mohlo dôjsť k obnove ich vzťahu. Ana, ani jej bývalý partner sa k situácii zatiaľ verejne nevyjadrili. Aj Tom Cruise bol videný po boku novej ženy.
Na londýnskej premiére filmu The Running Man sa objavil po boku mladej britskej herečky. Na jednej z fotografií z podujatia, ktoré Cruise zverejnil na Instagrame, stojí vedľa 23-ročnej brunetky Emilie Jones – hviezdy oscarového filmu CODA a seriálu Locke & Key.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%