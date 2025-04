POHREB Aničky Slováčkovej (†29) Felix nezvládal: NEDOKÁZAL jej splniť posledné prianie!

Felix Slováček niesol rozlúčku so svojou dcérou ťažko. (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Pochovať svoje dieťa je to najhoršie, čo sa rodičom môže stať. Svoje by o tom aktuálne vedel hovoriť aj český hudobník Felix Slováček, ktorý sa včera musela navždy rozlúčiť so svojou Aničkou (†29). Tá mala na svojej poslednej ceste želanie, ktoré jej mal splniť jej otec... On to však cez obrovský žiaľ nedokázal!