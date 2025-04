Dnes pochovajú Slováčkovú (†29): NAJŤAŽŠIA ÚLOHA pre jej otca... Anička si želala, aby urobil TOTO!

(Zdroj: Instagram AJS)

Česko už jednu rozlúčku s Aničkou Slováčkovou za sebou má. V nedeľu sa v Bazilike sv. Ľudmily na námestí Míru v Prahe konala omša, na ktorej mohla dať talentovanej speváčke a herečke zbohom aj verejnosť. Dnes sa v jednom z pražských kostolov bude konať súkromný pohreb, na ktorý rodina pozvala konkrétnych ľudí.

Medzi pozvanými je napríkald vdova po Karlovi Gottovi, ktorá na jeseň Aničku a jej brata Felixa mladšieho hostila na spomienkovom koncerte na svojho muža v pražskej O2 aréne. „Áno, Ivana mala Aničku veľmi rada, takže je medzi pozvanými,“ priznal pre Blesk.cz Slováček. Rozlúčiť sa s kolegyňou príde aj spevák a herec Milan Peroutka či raper Lipo.

No a Felixa čaká jedna z najťažších úloh. Pri tejto smutnej príležitosti mala totiž Anička jedno prianie. „Anička mala medzi poslednými želaniami aj to, aby som na poslednej rozlúčke s ňou zahral. Verím, že to nejak zvládnem,“ vyjadril sa večer pred pohrebom zúfalý otec s tým, že zahrá jednu z piesní jeho dcéry. Obavy má však o Dádu, ktorá smrť Aničky nesie veľmi ťažko.

O bezpečný a plynulý priebeh poslednej rozlúčky sa bude starať súkromná bezpečnostná agentúra a medzi vencami budú aj kvety od českého prezidenta Petra Pavla a jeho manželky. Hlava štátu bola dokonca pozvaná na poslednú rozlúčku, kvôli pracovnému vyťaženiu sa však musela ospravedlniť.

Anička Slováčková s otcom a bratom Felixom, ktorý sa stará o priebeh pohrebu. (Zdroj: Facebook/Instagram A.S.)