Prvé slová Dády Patrasovej po smrti dcéry Aničky (†29): Priala si, aby sme žili!

Dáda Patrasová prežíva jedno z najťažších období svojho života. Už niekoľko týždňov čelí obrovskému smútku a strate, ktorú by nechcel zažiť žiaden rodič, keď začiatkom apríla prišla o svoju milovanú dcéru Aničku. Zdrvujúca správa zasiahla nielen jej rodinu, ale aj širokú verejnosť a umeleckú obec. Herečka sa po dlhšom mlčaní po prvýkrát rozhodla vyjadriť pre český denník Blesk, kde úprimne prehovorila o svojom zármutku, ale aj o sile, ktorú v týchto ťažkých chvíľach nachádza vo svojom manželovi Felixovi Slováčkovi.

„Zvládam to vďaka Felixovi! On je mojou veľkou oporou, je statočný a silný – a ja som vďaka nemu silnejšia,“ zverila sa Dáda so slzami v očiach. Napriek ťažkému psychickému stavu sa dokázala natoľko zmobilizovať, že sa zúčastnila aj veľkonočnej rozlúčky s Aničkou, ktorá sa konala na ich milovanej chalupe pri Sobotke. Tam sa zišli desiatky priateľov, kolegov a blízkych ľudí, aby sa s ňou spoločne symbolicky rozlúčili.

Koncom apríla sa Patrasová zúčastnila aj posledného aktu rozlúčky – rozptylu dcérinho popola na tom istom mieste, ktoré pre ich rodinu vždy predstavovalo pokoj. „Po mesiaci mám teraz pocit určitého oslobodenia, že sme Aničku nechali odísť tam, kde je jej lepšie,“ rozplakala sa herečka. Napriek bolesti sa snaží dodržať želanie svojej dcéry, ktorá si priala. „Želala si, aby sme žili, pracovali a fungovali – a my to aj budeme,” dodala so silným odhodlaním.