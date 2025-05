Zrútená Patrasová po smrti dcéry (†29): Nastúpila na liečenie!

(Zdroj: TV NOVA/Profimedia)

Po tragickej strate svojej dcéry Aničky sa Dáda Patrasová rozhodla vyhľadať odbornú pomoc. Ako informuje Blesk.cz, dobrovoľne nastúpila na hospitalizáciu v Psychiatrickej nemocnici Bohnice, pretože si uvedomila, že psychicky náročnú situáciu sama nezvládne. Zatiaľ čo jej manžel Felix Slováček spracováva žiaľ neustálym pracovným nasadením, Dáda úplne skolabovala. Napriek psychickému vyčerpaniu sa však Patrasová ešte dokázala zúčastniť zádušnej omše a rozptýliť popol svojej dcéry na lúke v Českém ráji – presne tak, ako si Anička želala.

Po skončení všetkých smútočných obradov však prišiel úplný psychický kolaps. Dáda s podporou svojho syna Felixa Jr. nastúpila na liečbu do bohnickej psychiatrie. V súčasnosti sa Dáda nachádza v pavilóne 26, kde sa poskytuje intenzívna psychiatrická starostlivosť. „Pani Patrasovú môžete navštíviť kedykoľvek, ak s tým bude súhlasiť. Najlepšie je to však po druhej hodine popoludní, keď už majú pacienti po všetkých procedúrach a obede,“ uviedol personál nemocnice.

Podľa všetkého sa herečke v liečebni darí dobre a nemá v úmysle liečbu predčasne ukončiť. Navštevuje ju rodina, cez víkend ju prišiel pozrieť aj jej syn Felix, ktorý jej priniesol dva balíčky. Jej manžel sa k celej situácii vyjadril nasledovne: „Práve som sa vrátil z Tuniska, kde bolo nezvyčajne chladno. To, že je Dáda na psychiatrii? K tomu sa nemôžem vyjadriť, syn si to nepraje a ja to rešpektujem. Naozaj by som nerád prišiel aj o neho.“

Oddelenie, na ktorom Dáda aktuálne podstupuje liečbu, slúži na hospitalizáciu dospelých pacientov s akútnymi psychiatrickými problémami. Poskytuje intenzívnu starostlivosť, vrátane možnosti kamerového monitoringu, čo umožňuje nepretržitý dohľad nad pacientmi. Izby sú väčšinou dvojlôžkové, bezbariérové a disponujú vlastným sociálnym zariadením.